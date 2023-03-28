الجمعة القادم.. اجتماع مجلس إدارة المهن الموسيقية

يعقد الفنان مصطفى كامل النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية اجتماع الجمعية العمومية المصغرة لجميع مجالس الفروع بالاقاليم فقط بعد تناول الإفطار يوم الجمعة القادم.



ومن المقرر عرض كافة المصروفات والايرادات ، وسوف يتضمن الاجتماع موقف النقابه المالى وخطه النقيب المستقبليه للنقابه والموسيقيين .



وستتضمن المنصه حضور الفنان مصطفى كامل النقيب العام وأعضاء مجلس اداره النقابة الام.

وسوف يتم عرض كل فاعليات الاجتماع عبر شاشات عرض واكد طارق مرتضى المستشار الاعلامى لنقابه الموسيقيين على الميعاد الجمعه ٩ رمضان .

ويجز فى نقابة الموسيقين :

حضر إلى مقر نقابة المهن الموسيقية مؤدي الراب ويجز وطلب هو ومدير اعماله مقابلة النقيب العام بصفة شخصية، واستجاب الفنان/ مصطفى كامل نقيب الموسيقيين وجلسا سويا لفترة تجاوزت الساعة.

وصاحبها دعم النقيب العام لكل شعب الغناء والموسيقى وخاصة كل من نال قدرا من النجاح.

وأثنى ويجز على هذه الجلسة واحترامه وتقديره للنقابة العامه للموسيقيين والنقيب العام ومجلس الادارة.

وخلال الجلسة طرح ويجز على النقيب العام فكرة بحث آلية عمل مؤدي الراب وأعاد كل ما طرحه من قبل معظم مؤدي الراب من ضرورة ظهور مؤدي الراب بالشكل الذي يتناسب مع اللون الفني الذي يقدمونه.

وفي نهاية الجلسة أعرب ويجز عن كامل احترامه وتقديره للنقابة وللسيد النقيب العام ومجلس الإدارة، كما رحب به الفنان مصطفى كامل وقال له نصا.. (( أنتم أولادي ونحن لسنا ضد أي شاب موهوب، بل سنظل مساندين لكل أبناء مصر الموهوبين في كافة الشُعب الغنائية.

ووعد النقيب العام كل مؤدي الراب سابقا بأنه سوف يتم بحث آلية ظهور هذه الشعب بما يتناسب مع الشكل العالمي لها.. كرر مصطفى كامل نفس الوعد لويجز بأنه في القريب العاجل سوف يجتمع مع مجلس الإدارة ومجموعة من المتخصصين لبحث هذا الأمر، وغلب على هذه الجلسة الطابع الأسري والحب والاحترام المتبادل مع وعد بلقاء آخر.