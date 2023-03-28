حذف كل العلامات الزرقاء.. جدل جديد بسبب توثيق حسابات تويتر

عاد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لإثارة الجدل من جديد، لكن هذه المرة بالحديث مجددا عن العلامة الزرقاء، إذ أعلن رئيس شركة “تويتر” عن تغيير في علامة التوثيق الزرقاء بموقع تويتر

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، بدءا من 15 أبريل القادم، سيحصل المشتركون الذين تم التحقق منهم فقط على مزايا واشتراكات غير متاحة للمستخدمين الآخرين ويسمح لهم بالتصويت في استطلاعات الرأي.

بموجب السياسة ، لن يتم تضمين المنشورات من الحسابات غير المدفوعة في سلسلة التغريدات الموصى بها، وفي الأسبوع الماضي ، قالت الشركة إنها ستزيل العلامة الزرقاء التي تم التحقق منها لبعض الحسابات القديمة، والتي تعود إلى ما قبل شراء ماسك للشركة.

جدل بسبب اشتراكات تويتر

يدفع المستخدمون حاليًا 7 دولارات شهريًا للحصول على العلامة الزرقاء ، والتي تسمح أيضًا بالوصول إلى ميزات إضافية.

وقال ماسك إن التغييرات هي الطريقة الواقعية الوحيدة للتعامل مع سيطرة الروبوتات، وأضاف أن التصويت في استطلاعات الرأي سيتطلب التحقق لنفس السبب.

في منشور سابق ، قال ماسك إن التحقق المدفوع يزيد بشكل كبير من تكلفة استخدام الروبوتات ويسهل التعرف عليها.

ومع ذلك ، فقد تعرضت هذه الخطوة لانتقادات من قبل بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وقال عامل سابق في فريق التحقق في تويتر، طلب عدم الكشف عن هويته: "هدفنا الأول لفريقي هو حماية المستخدمين من الأذى الحقيقي، وهذا عكس ذلك تمامًا".

حذف علامة تويتر الزرقاء

وأضافوا: "يستخدم الأشخاص الذين تم التحقق من وجودهم على المنصة الحسابات الوهمية للتأثير على أي شيء من المعلومات المضللة في جميع أنحاء العالم. إنه تهديد صامت لا يراه أحد".

عندما تولى “إيلون ماسك” إدارة تويتر، كان مهتما بإعادة حرية التعبير، وأراد أن تكون المنصة موثوقة إلى أقصى حد، لكن في الوقت نفسه قال إن هذه ليست طريقة لكسب المال.

وبعدما أدرك صعوبة زيادة عائدات الإعلانات، لجأ إلى نموذج قائم على الاشتراك، وكان البيع في البداية لمنح المستخدمين تحقق "علامة زرقاء" ، إذا دفعوا رسومًا شهرية.

لكن المستخدمين الذين يدفعون الثمن لم يأتوا بأعداد كبيرة، ليتخذ قرارا بحذف أي علامة زرقاء قبل أن يشتري الشركة رسميا.