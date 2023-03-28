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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولة ميدانية مفاجئة لوكيل وزارة الصحة بمطروح على وحدات الرعاية الأولية

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة خلال الجولة

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، خلال جولة ميدانية  مفاجأة  وحدات الرعاية الأولية "وحدة السادات" التابعة للإدارة الصحية بمطروح، للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بها، وتواجد القوي البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل بهذه الوحدة.

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وتفقد وكيل الوزارة يرافقه أشرف فودة مدير إدارة المتابعة  الأقسام المختلفة بالوحدة، وعيادة طب الأسنان، ومعمل الوحدة، كما تابع مؤشرات أداء عمل الفرق الطبية حيث تخدم الوحدة قطاع عريض من المواطنين من سكان منطقة غوط رباح ومنطقة الريفية، كما تابع مؤشرات أداء عمل الفريق الطبي، واطمئن على توافر بنج الأسنان.

وزار قسم التعقيم، والتأكد من انتظام العمل به، ومناظرة سلامة الأجهزة الطبية، مطلعا على مؤشرات أداء العمل بالوحدة من خلال السجلات الطبية، موجهاً بحصر أي احتياجات من الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدة، بعد متابعة متوسط الاستهلاك اليومي للأصناف المختلفة بها.

ووجه بأهمية التأكد من رضا المرضي والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضي، ومؤكداً علي حسن المعاملة للمترددين، مع عمل الدعاية اللازمة لمواعيد العيادات المسائية للأسنان، كما وجه وكيل وزارة الصحة بعمل مأموريات لأخصائيين النساء والتوليد للعمل بعيادات تنظيم الاسرة بالوحدة يومين أسبوعيا.

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