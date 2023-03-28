خدمة صحية جديدة.. فتح عيادة الأسنان لاستقبال المرضى في الفترة المسائية بمطروح

قرر الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح تشغيل عيادة الأسنان بالوحدة الصحية بالسادات لاستقبال المرضى في الفترة المسائية تيسيرا على المرضى.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوكيل وزارة الصحة بمطروح على وحدات الرعاية الأساسية "وحدة السادات" لمتابع الخدمات المقدمة للمرضى.



ووجه وكيل وزارة الصحة بمطروح لمديرة الوحدة بعمل فترات عيادة مسائية للأسنان خلال المرحلة المقبلة وتوفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل، بالتنسيق مع مدير إدارة التموين الدوائي، ووفقا لمؤشرات تردد المواطنين بالوحدة.



وأشار أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة على المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية.