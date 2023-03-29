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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

قصة هاروت وماروت والفرق بين السحر والمعجزة.. فيديو

القرآن الكريم
القرآن الكريم

كشف الشيخ عبد القادر الطويل، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن قصة هاروت وماروت والفرق بين السحر والمعجزة.


وقال عبد القادر الطويل، في فيديو لصدى البلد، إن قصة هاروت وماروت قصة فيها الكثير من العبر والعظات، وكان سيدنا سليمان له معجزات من نوع خاص، كان أبرزهم 3 معجزات، وهي تسخير الجن له، وتعليمه لغة الطير، وأرسل له الريح مسخرة له.

وأشار إلى أن بعض الناس من بني إسرائيل ظنوا أن هذا بقوة سحر يفعله سليمان، فأراد الله عزوجل أن يبين للناس الفرق بين السحر والمعجزة، فأرسل هذين الملكين إلى الأرض يبينوا للناس حقيقة السحر، حتى يفرقوا بين معجزات سليمان عليه السلام وبين السحر الذي هو من الشيطان.

وأكد أن السحر والعمل به كفر بالله عزوجل، وهذا يتضح في قول النبي "من جلس إلى كاهن أو ساحر وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد".

واستشهد بقول الله تعالى (وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (102) وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ ۖ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (103) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (104) مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ).
 

الأزهر قصة هاروت وماروت السحر المعجزة سيدنا سليمان معجزات

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