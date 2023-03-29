عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هيتراجع تاني.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-3-2023

تراجع سعر الذهب في مصر على مستوى جميع الأعيرة وفي كافة محلات الصاغة.

وانخفض أسعار الذهب  اليوم الأربعاء 29-3-2023، في مصر على مستوى جميع الأعيرة وفي كافة محالات الصاغة، بمتوسط 20 جنيها للجرام.

txt

استنى متشتريش.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29-3-2023

txt

الملوخية بـ15 جنيها والدواجن بـ 60.. أسعار الفراخ تتراجع واللحوم تستقر وهدوء الخضراوات والأسماك

txt

إيجار ثابت وحصة من الإيرادات.. تفاصيل تطوير مقر وزارة الداخلية بلاظوغلي

txt

أقل من المجمد.. تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 28-3-2023

وتشير بعض التوقعات إلى أن أسعار الذهب من الممكن أن تتراجع إلى 1933 دولاراً في المدى القريب لكن التوقعات للذهب على المدى البعيد ما زالت صعودية.

وانخفض سعر الجنيه الذهب الذهب اليوم الأربعاء، 160 جنيها مسجلا 16.800 جنيه مقارنة ب 16.960 جنيه أمس الثلاثاء.

أسعار الذهب اليوم

وكان قد صدر اليوم بيانات مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي الشهري والذي جاء أعلى من التوقعات حيث سجل مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي الحالي 104.2 وكان من المتوقع أن يسجل 101، والشهر السابق كان مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي 102.9، مما يدعم الدولار ويؤثر سلبا على الذهب.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم الاربعاء 29 مارس 2023 في مصر، ضمن نشرته الخدمية.

وانخفض سعر جرام الذهب اليوم بمتوسط 20 جنيها على مستوى جميع الاعيرة 

ويهتم الكثير من المواطنين بمتاعبة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب عيار 24


سجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا 2400 جنيه للجرام للشراء بدون مصنعية بتراجع بلغ 22 جنيها

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب اليوم عيار 21 إلى 2100 جنيه للشراء و 2070 جنيه للبيع بتراجع بلغ 20 جنيها. 

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 1800 جنيه للجرام الواحد بتراجع بلغ 17 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم سجل 16.800 جنيه للشراء.

وعن سعر الذهب عالميا فسجل 1973 دولار للأونصة. 

الذهب اسعار الذهب اليوم سعر الذهب اليوم سعر جرام الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم سعر الذهب اليوم عيار 21 سعر الذهب مصر سعر الذهب الان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش قادر يتكلم.. تطور مفاجئ بشأن حالة الخطيب الصحية

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة| شاهد

مرض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

استنى متشتريش.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29-3-2023

أمطار بهذه المناطق يومي الأربعاء والخميس .. تحذير عاجل للمواطنين

صدمة لـ الأهلي.. فيتوريا يكشف سبب استبدال الشناوي في مباراة مصر ومالاوي

سقوط لـ الدولار.. تحذيرات من ضربة اقتصادية عالمية وانهيار عملاق قادم

بفرمان كولر.. رحيل 6 من نجوم الأهلي عن الفريق

موضوعات متعلقة

استنى متشتريش.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29-3-2023

عكس التوقعات.. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم في مصر

الملوخية بـ15 جنيها والدواجن بـ 60.. أسعار الفراخ تتراجع واللحوم تستقر وهدوء الخضراوات والأسماك

إيجار ثابت وحصة من الإيرادات.. تفاصيل تطوير مقر وزارة الداخلية بلاظوغلي

سعر الدولار اليوم في مصر 28-3-2023

أقل من المجمد.. تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 28-3-2023

بيع بسرعة.. أسعار الذهب اليوم في مصر 28-3-2023

التخطيط تصدر تقريرًا حول التعاون مع هيئة النيابة الإدارية في التصويت الإلكتروني

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي المصيرية بدوري أبطال إفريقيا

وسط تهديدات بوتين.. روسيا تبدأ مناورات بالوحش النووي يارس

مش فردة وفردة.. حكاية "المركوب".. هدية السودان للكينج محمد منير

أغرب حادث تصادم .. كيا سول تطير في الهواء بولاية كاليفورنيا

تراجع سعر الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 29-3-2023

هل تأخير غُسل الجنابة في نهار رمضان ينقص من ثواب الصيام؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عباية مكشوفة وتاتو.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالتها في رمضان |شاهد

مش خايفة أموت ببدلة الرقص.. صور وضعت لوسي فى مأزق

تقمص شخصية اللمبي.. حقيقة فيديو تعدي محمد سعد على مخرج مسلسل اكسلانس

بسبب بيرسينج البطن.. ابنة عمرو دياب تتعرض لانتقادات لاذعة |شاهد

فيديو

المادة 24..ماذا طلب الهلال السوداني من الكاف في مباراة الأهلي المصيرية/ فيديوجراف

طلبت الطلاق على الهواء.. تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته بسبب كلب| فيديوجراف

الفراخ رخصت 60 جنيها وطرح لحوم بأسعار منخفضة بهذه الأماكن| شاهد

الكوكب الأحمر يظهر في السماء.. فهل يحدث زلزال؟ |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ