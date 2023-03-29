رشيد الحلقة 7.. محمد ممدوح يتلقى صدمة وفاة جاره والتواصل مع ابنه

أذيعت الحلقة السابعة من مسلسل رشيد ، والذي يخوض من خلاله كل من ريهام عبد الغفور ومحمد ممدوح ويعرض على قناة mbc مصر .

وشهدت الحلقة السادسة من مسلسل رشيد العديد من الأحداث ، ومنها وصول رشيد “ محمد ممدوح ” الي خيط للوصول الي امير عن طريق طليقته “ انتصار ” ، فيما رفض الرد علي مكالمات اسماء “ ريهام عبد الغفور ” .

اما في الماضي فقد تعرض رشيد في السجن الي صدمة بعد ان علم بوفاة جاره الذي يقوم بتريبه ابنه سيف “ حسن مالك ” ، وقد بدا في الشجار مع باقي المساجين ، حيث تم نقله الي عنبر آخر حيث تعرف علي شخص كان مسؤول في وزارة الزراعة “ أشرف عبد الغفور ” .

قصة وأبطال مسلسل رشيد :

وتدور أحداث مسلسل رشيد حول محمد ممدوح الذي يتعرض لحادث مأساوي يقلب حياته رأساً على عقب ويؤدي إلى دخوله السجن.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من ريهام عبد الغفور، ، محمد ممدوح تامر نبيل، خالد كمال وصلاح عبد الله ، نهلة سلامة ، كما تظهر في الاحداث كل من هالة صدقي وانتصار كضيفات شرف.