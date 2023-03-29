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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رشيد الحلقة 7.. محمد ممدوح يتلقى صدمة وفاة جاره والتواصل مع ابنه

مسلسل رشيد
مسلسل رشيد

أذيعت الحلقة السابعة من مسلسل رشيد ، والذي يخوض من خلاله كل من ريهام عبد الغفور ومحمد ممدوح ويعرض على قناة mbc مصر . 

وشهدت  الحلقة السادسة من مسلسل رشيد العديد من الأحداث ، ومنها وصول رشيد “ محمد ممدوح ” الي خيط للوصول الي امير عن طريق طليقته “ انتصار ” ، فيما رفض الرد علي مكالمات اسماء “ ريهام عبد الغفور ” . 

اما في الماضي فقد تعرض رشيد في السجن الي صدمة بعد ان علم بوفاة جاره الذي يقوم بتريبه ابنه سيف “ حسن مالك ” ، وقد بدا في الشجار مع باقي المساجين ، حيث تم نقله الي عنبر آخر حيث تعرف علي شخص كان مسؤول في وزارة الزراعة “ أشرف عبد الغفور ” . 

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قصة وأبطال مسلسل رشيد :

وتدور أحداث مسلسل رشيد حول محمد ممدوح الذي يتعرض لحادث مأساوي يقلب حياته رأساً على عقب ويؤدي إلى دخوله السجن.

ويشارك في بطولة المسلسل  كل من  ريهام عبد الغفور، ، محمد ممدوح تامر نبيل، خالد كمال وصلاح عبد الله ، نهلة سلامة ، كما تظهر في الاحداث كل من هالة صدقي وانتصار كضيفات شرف. 

رشيد صلاح عبد الله محمد ممدوح ريهام عبد الغفور أشرف عبد الغفور نهلة سلامة مسلسل رشيد

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