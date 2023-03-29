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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر جينيسيس G80 موديل 2023 في السعودية| صور

جينيسيس G80 موديل
جينيسيس G80 موديل 2023

تعتبر العلامة التجارية جينيسيس الذراع الفاخر لمجموعة السيارات الكورية هيونداي، وتتميز بسيارتها الفارهة التي تتمتع بالعديد من المزايا القوية، مثل أنظمة الترفيه ومساعدة السائق، والمواد عالية الجودة.

 جينيسيس G80 موديل 2023

مواصفات السيارة جينيسيس G80 موديل 2023

جاءت السيارة جينيسيس G80موديل 2023  بمحرك بسعة 3500 سي سي، ينتج قوة تصل الى 380 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 380 نيوتن/ متر، وناقل حركة أوتوماتيك، ونظام دفع كلي، وتصل السرعة القصوى الى 250 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.9 ثوان.

 جينيسيس G80 موديل 2023

وتتوفر جينيسيس G80 موديل 2023 بمحرك آخر أقل قوة، بسعة 2500 سي سي، ينتج قوة تصل الى 304 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/ متر، وناقل حركة أوتوماتيك، ونظام دفع خلفي، وتصل السرعة القصوى الى 250 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.7 ثوان.

 

 جينيسيس G80 موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة جينيسيس G80 موديل 2023

الطول الكلي: 4.995 متر

العرض الكلي: 1.925 متر

الارتفاع الكلي: 1.465 متر

قاعدة العجلات: 3.010 متر

سعة صندوق السيارة: 493 لتر

سعة خزان الوقود: 65 لتر

 جينيسيس G80 موديل 2023

أسعار جينيسيس G80 موديل 2023

  • جينيسيس G80 موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 233,835 ريال
  • جينيسيس G80 موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 301,225 ريال
  • جينيسيس G80 موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 341,935 ريال
  • جينيسيس G80 موديل 2023 الفئة الرابعة بسعر 347,685 ريال
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