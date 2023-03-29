سعر جينيسيس G80 موديل 2023 في السعودية| صور

تعتبر العلامة التجارية جينيسيس الذراع الفاخر لمجموعة السيارات الكورية هيونداي، وتتميز بسيارتها الفارهة التي تتمتع بالعديد من المزايا القوية، مثل أنظمة الترفيه ومساعدة السائق، والمواد عالية الجودة.
مواصفات السيارة جينيسيس G80 موديل 2023
جاءت السيارة جينيسيس G80موديل 2023 بمحرك بسعة 3500 سي سي، ينتج قوة تصل الى 380 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 380 نيوتن/ متر، وناقل حركة أوتوماتيك، ونظام دفع كلي، وتصل السرعة القصوى الى 250 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.9 ثوان.
وتتوفر جينيسيس G80 موديل 2023 بمحرك آخر أقل قوة، بسعة 2500 سي سي، ينتج قوة تصل الى 304 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/ متر، وناقل حركة أوتوماتيك، ونظام دفع خلفي، وتصل السرعة القصوى الى 250 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.7 ثوان.
قياسات وأبعاد السيارة جينيسيس G80 موديل 2023
الطول الكلي: 4.995 متر
العرض الكلي: 1.925 متر
الارتفاع الكلي: 1.465 متر
قاعدة العجلات: 3.010 متر
سعة صندوق السيارة: 493 لتر
سعة خزان الوقود: 65 لتر
أسعار جينيسيس G80 موديل 2023
- جينيسيس G80 موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 233,835 ريال
- جينيسيس G80 موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 301,225 ريال
- جينيسيس G80 موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 341,935 ريال
- جينيسيس G80 موديل 2023 الفئة الرابعة بسعر 347,685 ريال