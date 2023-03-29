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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق أتوبيس المكتبة المتنقلة لمدن مطروح .. وهذه مواعيد وأماكن تواجدها

محافظ مطروح يتفقد
محافظ مطروح يتفقد الاتوبيس المتنقل

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أقسام مكتبة مصر العامة بمطروح المتنقلة بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة ضمن جهود المساهمة في نشر الوعي والثقافة علي مستوى المحافظة في الفترة من 28 مارس وحتى 4 أبريل المقبل وذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام ورئيس مجلس إدارة المكتبة والنائب جمال الشورى والنائب حسن أبو قديرة وأسامة المرسى مدير مكتبة مصر العامة بمطروح وعدد من العاملين بالمكتبة.

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حيث تضم المكتبة 10 أقسام ثقافية مختلفة وشاشة سينما ومظلة مشيد بها وما تضمه من أنشطة وفعاليات مختلفة موجها بالإعلان عن خطة عمل أتوبيس المكتبة المتنقلة خلال فترة تواجده لتحقيق الاستفادة المرجوة منه.
حيث سيجوب أماكن مختلفة بمدن ومراكز المحافظة وقرى حياة كريمة للوصول إلى جميع أبناء المحافظة في المناطق النائية والتي يصعب علي سكانها الوصول إلينا لزيادة وعيهم بأهمية القراءة ودورها الفعال في تكوين الشخصية.
وأوضح أسامة المرسى مدير مكتبة مصر العامة أن خطة عمل الأتوبيس
يوم الثلاثاء 28 مارس بمقر المدرسة اليابانية
الأربعاء 29 مارس بقرية زاوية العوامة بالضبعة
الخميس 30 مارس بقرية سيدي شبيب بمدينة الضبعة.
الخميس 30 مارس مساء حديقة كليوباترا.
الجمعة 31 مارس صباحا مركز شباب مطروح
الجمعة 31 مارس مساء حديقة الغزالة.
السبت والأحد 1,2 أبريل المقبل قرية بهي الدين بسيوة.

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