بحملة على المنشآت والأسواق.. صحة مطروح: ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستخدام|تفاصيل

شنّت صحة مطروح بالتعاون مع مديرية التموين حملة موسعة علي موقع تصنيع حلويات وألبان وعصائر.

اكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من المنتجات الغذائية غير الصالحة منها ٥ فنطاس سعة ١٥ كجم عسل جلوكوز

٣٠ صينية كنافة

١٠ كجم كنافة في أكياس

١٤ برنيكة في ٤٠ عبوة سعة ٧٥٠ مللي

٣٠ كجم سوبيا إنتاج ٢٠٢٣/٣/٢٤ صلاحية لمدة ثلاثة أيام

وتم التحفظ علي المضبوطات وجاري العرض علي النيابة.

وأكد الدكتور مبروك سالم علي استمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، كما يهيب وكيل الوزارة بالمواطنين بتحري الدقة في شراء المنتجات الغذائية، والتأكد من المصادر الموثوقة لها، ومن تاريخ صلاحية المنتجات، والإبلاغ عن أي مصدر يقوم بتجارة المنتجات الغذائية المخالفة، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة بمطروح

وأشار إلى أن الحملات تأتى في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتكثيف الحملات علي المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة مطروح ، وخاصة أثناء شهر رمضان المبارك.