عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحملة على المنشآت والأسواق.. صحة مطروح: ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستخدام|تفاصيل

ضبط مواد غذائية غير
ضبط مواد غذائية غير صالحة بمطروح

شنّت صحة مطروح بالتعاون مع  مديرية التموين حملة موسعة علي موقع تصنيع حلويات وألبان وعصائر.

سرعة تخصيص إنشاء معهد للغات تابع لمنطقة مطروح الأزهرية بمنطقة حي الشروق

تنفيذي مطروح يوافق على الحيز العمراني لـ 37 قرية

اكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح أن الحملة  أسفرت عن ضبط عدد من المنتجات الغذائية غير الصالحة منها ٥ فنطاس سعة ١٥ كجم عسل جلوكوز

٣٠ صينية كنافة

١٠ كجم كنافة في أكياس

١٤ برنيكة في ٤٠ عبوة سعة ٧٥٠ مللي

٣٠ كجم سوبيا إنتاج ٢٠٢٣/٣/٢٤ صلاحية لمدة ثلاثة أيام

وتم التحفظ علي المضبوطات وجاري العرض علي النيابة.

وأكد الدكتور مبروك سالم علي استمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، كما يهيب وكيل الوزارة بالمواطنين بتحري الدقة في شراء المنتجات الغذائية، والتأكد من المصادر الموثوقة لها، ومن تاريخ صلاحية المنتجات، والإبلاغ عن أي مصدر يقوم بتجارة المنتجات الغذائية المخالفة، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة بمطروح

وأشار إلى أن الحملات تأتى في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتكثيف الحملات علي المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة مطروح ، وخاصة أثناء شهر رمضان المبارك.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات صحة مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش قادر يتكلم.. تطور مفاجئ بشأن حالة الخطيب الصحية

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة| شاهد

مرض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

سقوط لـ الدولار.. تحذيرات من ضربة اقتصادية عالمية وانهيار عملاق قادم

استنى متشتريش.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29-3-2023

أمطار بهذه المناطق يومي الأربعاء والخميس .. تحذير عاجل للمواطنين

بفرمان كولر.. رحيل 6 من نجوم الأهلي عن الفريق

20 ألف جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد والأسمنت الآن 7 رمضان

ترشيحاتنا

بعد خيبة أمل بوتين.. زيلينسكي يدعو نظيره الصيني لزيارة أوكرانيا

اقضِ على الانتفاخ في رمضان|طرد الغازات من البطن نهائيًا بـ 3 طرق مجربة

تراجع بشكل مفاجئ.. هبوط قوي في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

لأول مرة الفراخ تسجّل 54 جنيهًا| تحرك بسوق الدواجن والسبب غير متوقع

أول تعليق لـ أمريكا على تهديد الصين بشأن زيارة رئيسة تايوان

كاف يصدم الأهلي بقرار عاجل قبل مواجهة الهلال السوداني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار وبالجنيه.. سعر غير متوقع لإطلالة درة يثير الجدل

عباية مكشوفة وتاتو.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالتها في رمضان |شاهد

مش خايفة أموت ببدلة الرقص.. صور وضعت لوسي فى مأزق

تقمص شخصية اللمبي.. حقيقة فيديو تعدي محمد سعد على مخرج مسلسل اكسلانس

فيديو

المادة 24..ماذا طلب الهلال السوداني من الكاف في مباراة الأهلي المصيرية/ فيديوجراف

طلبت الطلاق على الهواء.. تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته بسبب كلب| فيديوجراف

الفراخ رخصت 60 جنيها وطرح لحوم بأسعار منخفضة بهذه الأماكن| شاهد

الكوكب الأحمر يظهر في السماء.. فهل يحدث زلزال؟ |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ