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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم وغدا .. منة فضالى ضيفة برنامج VIP مع أميرة بدر

صدى البلد

تحل الفنانة منة فضالى، اليوم وغدا ضيفة على برنامج vip الذى يعرض على قناة “هي” الفضائية، ومن تقديم الإعلامية أميرة بدر، .

وتكشف منه فضالى عن تفاصيل مشاركتها فى مسلسل “جغفر العمدة” بطولة الفنان محمد رمضان.

أكدت الفنانة منة فضالي أنها كانت تشعر بالخوف تجاه شخصية “نرجس”، التى تقوم بتجسيدها من خلال مسلسل “جعفر العمدة".

 

وتابعت “منة فضالي” خلال لايف قامت ببثه عبر موقع فيسبوك، أنها كانت تشعر بالخوف تجاه شخصية نرجس، لأنها ذات طابع كوميدي، وهي المرة الأولي التي تقدم فيها هذا اللون.

 

واستكملت منة فضالي: كل من فى العمل قدموا أدوارهم على أكمل وجه، أما هالة صدقي فدي مسلسل لوحدها . 

كما وجهت منة فضالي الشكر الى المخرج  محمد سامي والفنان محمد رمضان .

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، إيمان العاصي، زينة، هالة صدقي، مي كساب، ، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، لما كتكت، طارق النهري، أحمد عبد الله.

ومن ناحية أخري تخوض منة فضالي الموسم الرمضاني بعمل درامي أخر هو سره باتع ، والذى تتعاون فيه لاول مرة مع المخرج خالد يوسف .

محمد رمضان محمد سامى الفنانة منه فضالى الفنان محمد رمضان هالة صدقي منة فضالي مسلسل جعفر العمدة

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