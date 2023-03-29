عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لسنا نجمة على علم أمريكا.. بن جفير يوجه رسالة حادة لجو بايدن

وزير الأمن القومي
وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن جفير، إنه على الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته أن يفهموا أن إسرائيل دولة مستقلة وليست نجمة أخرى في علم الولايات المتحدة.

جاء ذلك في الوقت الذي دعا فيه بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى التخلي عن "التشريعات القضائية" المُثيرة للجدل والتي أعلن أمس تجميدها "بشكل مؤقت" حتى الدورة القادمة للكنيست في شهر مايو القادم ليتيح فرصة للحوار بشأنها مع المعارضة. 

وقال بايدن ردًا على سؤال أحد الصحفيين في نورث كارولاينا عن التشريعات القضائية الإسرائيلية، "أتمنى أن يرحل (نتنياهو) عنها"، مُشيرًا إلى أن إسرائيل لا يمكنها المواصلة في هذا المسار، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا ترغب في التدخل في السياسة الداخلية الإسرائيلية. 

وعن إمكانية توجيهه دعوة إلى "نتنياهو" لزيارة البيت الأبيض، رد بايدن "ليس خلال الفترة القريبة"، وهو ما يعكس أزمة عميقة بين الإدارة الأمريكية الحالية وحكومة نتنياهو تحدث عنها في الآونة الأخيرة مُحللون إسرائيليون بارزون، خاصة منذ أحداث بلدة "حوارة" الفلسطينية ودعوة وزير إسرائيلي متطرف إلى محوها قبل تراجعه عن تصريحاته جراء موجة عارمة من الادانات الإقليمية والدولية. 

بعد انتقاد إسرائيل.. «جانتس»: بايدن أرسل جرس إنذار عاجلاً لحكومة نتنياهو

لأول مرة.. إعلان عاجل من بايدن بشأن تصاعد الاحتجاجات في إسرائيل

بن جفير إيتمار بن جفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل الولايات المتحدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش قادر يتكلم.. تطور مفاجئ بشأن حالة الخطيب الصحية

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة| شاهد

وانت مغمض.. شوبير يكشف اسم المدير الفني الجديد للزمالك

سقوط لـ الدولار.. تحذيرات من ضربة اقتصادية عالمية وانهيار عملاق قادم

20 ألف جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد والأسمنت الآن 7 رمضان

أمطار بهذه المناطق يومي الأربعاء والخميس .. تحذير عاجل للمواطنين

استنى متشتريش.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29-3-2023

بفرمان كولر.. رحيل 6 من نجوم الأهلي عن الفريق

موضوعات متعلقة

بعد انتقاد إسرائيل.. «جانتس»: بايدن أرسل جرس إنذار عاجلاً لحكومة نتنياهو

لأول مرة.. إعلان عاجل من بايدن بشأن تصاعد الاحتجاجات في إسرائيل

إسرائيل توجه اتهامات حادة لإيران والسبب أوكرانيا

بيان عاجل من الولايات المتحدة بشأن الاحتجاجات في إسرائيل

أزمات نتنياهو الداخلية.. كيف انعكست احتجاجات إسرائيل على الأوضاع في المدن الفلسطينية

بعد موجة الاحتجاجات الضخمة.. شعبية نتنياهو في إسرائيل تصل للحضيض

أزمة حكومة نتنياهو في إسرائيل تتصدر أخبار صحف العالم العربي| تقرير

ترشيحاتنا

انهيار لهذه الأسباب.. تراجع سعر الفراخ البيضاء 40 جنيها اليوم الأربعاء

طقس شديد البرودة.. الأردن تسجل درجة حرارة تقترب من الصفر

هل يجوز الصيام بدون صلاة في رمضان؟.. رد عجيب من المفتي

أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك يسخر من بيل جيتس لهذا السبب.. وان بلس وأوبو ينفيان رسميًا خروجهما من السوق الأوروبية

لسنا نجمة على علم أمريكا.. بن جفير يوجه رسالة حادة لجو بايدن

دون هزيمة.. كشف حساب فيتوريا مدرب منتخب مصر بعد الفوز أمام مالاوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروبات رمضانية صحية.. 15 نوعا بينها أصناف سعودية

بالدولار وبالجنيه.. سعر غير متوقع لإطلالة درة يثير الجدل

لأول مرة الفراخ تسجّل 54 جنيهًا| تحرك بسوق الدواجن والسبب غير متوقع

عباية مكشوفة وتاتو.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالتها في رمضان |شاهد

فيديو

المادة 24..ماذا طلب الهلال السوداني من الكاف في مباراة الأهلي المصيرية/ فيديوجراف

طلبت الطلاق على الهواء.. تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته بسبب كلب| فيديوجراف

الفراخ رخصت 60 جنيها وطرح لحوم بأسعار منخفضة بهذه الأماكن| شاهد

الكوكب الأحمر يظهر في السماء.. فهل يحدث زلزال؟ |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ