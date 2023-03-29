لسنا نجمة على علم أمريكا.. بن جفير يوجه رسالة حادة لجو بايدن

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن جفير، إنه على الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته أن يفهموا أن إسرائيل دولة مستقلة وليست نجمة أخرى في علم الولايات المتحدة.

جاء ذلك في الوقت الذي دعا فيه بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى التخلي عن "التشريعات القضائية" المُثيرة للجدل والتي أعلن أمس تجميدها "بشكل مؤقت" حتى الدورة القادمة للكنيست في شهر مايو القادم ليتيح فرصة للحوار بشأنها مع المعارضة.

وقال بايدن ردًا على سؤال أحد الصحفيين في نورث كارولاينا عن التشريعات القضائية الإسرائيلية، "أتمنى أن يرحل (نتنياهو) عنها"، مُشيرًا إلى أن إسرائيل لا يمكنها المواصلة في هذا المسار، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا ترغب في التدخل في السياسة الداخلية الإسرائيلية.

وعن إمكانية توجيهه دعوة إلى "نتنياهو" لزيارة البيت الأبيض، رد بايدن "ليس خلال الفترة القريبة"، وهو ما يعكس أزمة عميقة بين الإدارة الأمريكية الحالية وحكومة نتنياهو تحدث عنها في الآونة الأخيرة مُحللون إسرائيليون بارزون، خاصة منذ أحداث بلدة "حوارة" الفلسطينية ودعوة وزير إسرائيلي متطرف إلى محوها قبل تراجعه عن تصريحاته جراء موجة عارمة من الادانات الإقليمية والدولية.