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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دخان بحري.. الدنمارك تكشف طبيعة الجسم الغريب بالقرب من خط غاز نورد ستريم

نورد ستريم 2
نورد ستريم 2

أعلنت وكالة الطاقة الدنماركية، أنه تم رصد جسم بالقرب من خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، كاشفة أنه تبين أنه عوامة دخان بحري، وقد تم رفعها من القاع أمس الثلاثاء.

وقالت الوكالة في بيان: "ذكرت وكالة الطاقة الدنماركية أنه في 28 مارس 2023، تم الانتهاء من العمل لإزالة الجسم المجاور لخط أنابيب نورد ستريم 2".

وأضافت أن ممثل مشغل خط أنابيب الغاز"نورد ستريم 2 إيه جي"، كان حاضرا أثناء العمل.

ولفتت خلال البيان: "أظهر التحقيق أن الجسم عبارة عن عوامة دخان بحر فارغة، تستخدم في وضع العلامات المرئية. الجسم لا يشكل خطرا على السلامة".

ووقعت انفجارات، يوم 26 سبتمبر 2022، في خطي أنابيب نقل الغاز الطبيعي "نورد ستريم" من روسيا إلى أوروبا.

خط غاز روسيا اوروبا الدنمارك انفجار الغاز الطبيعى

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