بسبب النار .. رد فعل إيمان العاصي في رامز نيفر إيند |شاهد

انفعلت الفنانة إيمان العاصي بشكل كبير، بسبب اشتعال النيران بالقرب منها، خلال تواجدها في حلقة اليوم من برنامج "رامز نيفر إند"، من تقديم الفنان رامز جلال.



وحلت الفنانة إيمان العاصي، ضحية اليوم في برنامج المقالب رامز نيفر إند، ليقع حظها في مقلب "الغسالة" اليوم، وهو عبارة عن تواجدها في افتتاح مطعم، ومن ثم يدخل أحد الثيران يهاجمها ليتم حجزها داخل غسالة.

إيمان العاصي في مقلب رامز نيفر إيند



وجلست الفنانة إيمان العاصي على أحد طاولات المطعم الذي سيتم افتتاحه، وسط تواجد أكثر من شيف بجانبها لتحضير الطعام، ليستعرض أحد الشيفات مهاراته من خلال إشعال النيران بجانبها.

وانفعلت إيمان العاصي معربة عن خوفها من النيران بسبب اشتعالها بجانبها: "يا حبيبي بلاش كده".