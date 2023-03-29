إيه اللبس دا .. رامز جلال يسخر من إطلالة إيمان العاصي |فيديو

سخر الفنان رامز جلال، من إطلالة الفنانة إيمان العاصي، في حلقة اليوم من برنامج "رامز نيفر إند"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".



وحلت الفنانة إيمان العاصي، ضحية اليوم في برنامج المقالب رامز نيفر إند، ليقع حظها في مقلب "الغسالة" اليوم، وهو عبارة عن تواجدها في افتتاح مطعم، ومن ثم يدخل أحد الثيران يهاجمها ليتم حجزها داخل غسالة.



وفور وصول إيمان العاصي إلى مقر افتتاح المطعم، قام الفنان رامز جلال بالسخرية من إطلالتها قائلا إن "إيه اللبس ده، ده لبس عرة، وعاملة شعرها عند دلالة مش عند كوافير".



وأضاف رامز جلال: "إيمان العاصي لابسة لبس حرب يا جماعة، ده مش لبس عادي".