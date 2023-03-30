عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للحفاظ على مصدر لقمة العيش.. مصرع شخص بأسوان أثناء دفاعه عن التوك توك

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

نعرض عبر موقع " صدى البلد " تفاصيل قصة حفاظ شخص على مصدر لقمة العيش، والمتمثلة فى مصرع شخص بأسوان نتيجة وقوع حادث التعدى عليه بآله حادة بهدف سرقة مركبة التوك توك الخاصة به. 

وكانت قد شهدت قرية المنشية بمركز كوم أمبو شمال أسوان مساء أمس الأربعاء مصرع شخص نتيجة وقوع حادث التعدى عليه بآلة حادة بهدف سرقة مركبة التوك توك الخاصة به، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل جثمان المتوفى إلى المشرحة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

محافظ أسوان يشيد بجهود وزارة التخطيط لإطلاق خطة المواطن الاستثمارية

سابع أيام رمضان.. موعد أذان المغرب في أسوان

حوادث متفرقة 

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث مصرع شخص نتيجة التعدى عليه بآله حادة بقرية المنشية التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان، وعلى الفور تم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

وتبين أن الجثة لشخص يدعي سيد عبد الله 54 سنة، وتم إيداع جثمانه بالمشرحة تحت تصرف النيابة، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصريح الدفن. 

وتبين من خلال التحريات أيضاً أنه لقى مصرعه إثر التعدى عليه بآلة حادة حيث إنه تلقى طعنة نافذة أدت إلى وفاته مباشرة، وذلك بهدف سرقة التوك توك الخاص به، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان حادث اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل للأرصاد الجوية من طقس الساعات المقبلة

عاصفة وأمطار بـ 6 محافظات.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية |التفاصيل

2660 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن قبيل اجتماع البنك المركزي

رعب بسمة وهبة من جنيّة لوسي يدفعها لإنهاء حلقة «العرافة»|فيديو

فرج عامر يفجر مفاجأة لجماهير الأهلي عن انضمام هداف المنتخب التونسي

نزل 1500 جنيه مرة واحدة|مفاجأة بأسعار الحديد والأسمنت الآن قبل اجتماع البنك المركزي

أخبار الأهلي.. موليكا يقترب والخطيب على أجهزة التنفس وأندرلخت يراقب نجم الأحمر

انخفاض مفاجئ في سعر الذهب اليوم | ما تأثير ارتفاع الدولار عليه مستقبلًا؟

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يشيد بجهود وزارة التخطيط لإطلاق خطة المواطن الاستثمارية

ترشيحاتنا

فصل الكهرباء عن 5 قرى في كفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد

2660 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن قبيل اجتماع البنك المركزي

جريمة بشعة في رمضان.. شاب يقتل ابن عمه بالبحيرة| تفاصيل

أعلى سعر لـ الدولار اليوم الخميس 30-3-2023

إيلون ماسك وقادة التكنولوجيا يدقون ناقوس الخطر ويطالبون بوقف سباق الذكاء الاصطناعي

أمران لا يكتمل ثواب الصيام إلا بهما .. وزير الأوقاف يكشف عنهما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في رمضان.. تناول هذه الأطعمة يمنحك طاقة خلال اليوم

طريقة عمل العرقسوس| أحلى وأرخص من الشارع

جلابية الثعبان.. شاب يثير الدهشة بمقطع فيديو لأفعى كوبرا..اعرف السر

علامات تحذيرية من السرطان تظهر في المرحاض| احذر

فيديو

أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد يقدم واجب العزاء في وفاة اللواء أبو الوفا رشوان.. فيديو وصور

حى على الفلاح..| مصرية تعلن السماح برفع الآذان بمكبرات الصوت في أمريكا/ فيديوجراف

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بسبب ماربورج | ما موقف مصر من الإصابات ؟

وجبة إفطار تشعل النيران في المنزل | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ