للحفاظ على مصدر لقمة العيش.. مصرع شخص بأسوان أثناء دفاعه عن التوك توك

نعرض عبر موقع " صدى البلد " تفاصيل قصة حفاظ شخص على مصدر لقمة العيش، والمتمثلة فى مصرع شخص بأسوان نتيجة وقوع حادث التعدى عليه بآله حادة بهدف سرقة مركبة التوك توك الخاصة به.

وكانت قد شهدت قرية المنشية بمركز كوم أمبو شمال أسوان مساء أمس الأربعاء مصرع شخص نتيجة وقوع حادث التعدى عليه بآلة حادة بهدف سرقة مركبة التوك توك الخاصة به، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل جثمان المتوفى إلى المشرحة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حوادث متفرقة

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث مصرع شخص نتيجة التعدى عليه بآله حادة بقرية المنشية التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان، وعلى الفور تم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتبين أن الجثة لشخص يدعي سيد عبد الله 54 سنة، وتم إيداع جثمانه بالمشرحة تحت تصرف النيابة، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصريح الدفن.

وتبين من خلال التحريات أيضاً أنه لقى مصرعه إثر التعدى عليه بآلة حادة حيث إنه تلقى طعنة نافذة أدت إلى وفاته مباشرة، وذلك بهدف سرقة التوك توك الخاص به، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.