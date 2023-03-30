السعودية.. تنفيذ حكم القتل حداً بأحد الجناة في المدينة المنورة

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل بأحد الجناة في منطقة المدينة المنورة.

وجاء نص البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية:"قال الله تعالى "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ".

وأضاف البيان: "أقدم خالد بن داخل بن دخيل الله الصبحي الحربي، على قتل أحمد بن دخيل بن عويد الصبحي، سعوديا الجنسية، وذلك بأخذه إلى منطقة صحراوية على سيارته وطعنه بسكين عدة طعنات وإشعال النار فيه، ما أدى لوفاته".



وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية.

وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله حداً لقتله المجني عليه، وأيُّد الحكمُ من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكيّ بإنفاذ ما تقرّر شرعاً، وأُيّد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني خالد بن داخل بن دخيل الله الصبحي الحربي، يوم الثلاثاء، في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة.