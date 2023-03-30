كشف مستعجل الحلقة 8.. دكتور سهام يخطف سيدة بمساعدة مصطفى خاطر

كشفت الحلقة الثامنة من مسلسل كشف مستعجل عن خطف دكتور سهام لسيدة بعدما أقنعها بأنها كسبت خلاط هدية، وساعده في ذلك يوسف (مصطفى خاطر) لينقلاها إلى شقة دكتور سهام في المريوطية.

وفي الوقت نفسه يعاني دكتور سهام بسبب غضب والدته عليه بعدما طردته زوجته من منزلها، وعندما عاد دكتور سهام إلى عيادته اكتشف أن الموظف الذي كان يعمل عنده حوّلها إلى مكان لتجارة المخدرات، ليخسر سهام علاقته بأمه وعيادته وتبدأ حياته في الانهيار.

ويتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك محمد عبد الرحمن في بطولته النجوم مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.

كما انتهى امحمد عبد الرحمن من تصوير فيلمه "البطة الصفرا" المقرر عرضه خلال عام 2023، ويقدم عبد الرحمن ضمن أحداث الفيلم شخصية دكتور جامعي تورطه الأحداث مع البطة الصفرا في إطار كوميدي.

وبجانب محمد عبد الرحمن يشارك في بطولة الفيلم النجوم غادة عادل، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، وحسن أبو الروس وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.