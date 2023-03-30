عملة نادرة الحلقة 8.. حرب بين عائلة عبد الجبار وأبو عصاية بسبب أنس

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل عملة نادرة، حرب وإطلاق نيران بين عائلة عبد الجبار وأبو عصاية بسبب صورة أنس مع هشام عاشور، التي وصلت إلى والدها وتسببت في إغضابه.

رفع شقيقها أحمد عيد السلاح، وذهب إلى منزل أبو عصاية، وأطلق النيران عليهم، حتى أوقف كمال أبو رية الضرب، وجلست العائلتان للنقاش، وطلب والدها من ابنه عدم التعرض لها أبدا.

نصحت جومانا مراد، نيللي كريم بضرورة إصلاح علاقتها بالمحيطين في المنزل حتى لا تكون عداواتها كثيرة خوفا على أمانها هي وابنها، في الوقت الذي اقتنعت فيه ونفذت الفكرة وبدأت بزوجة أحمد آدم.

ويطلب عبد الجبار من زوجته نفيسة التقرب من آنس و عدم صدها كعادتها، تنفذ نفيسة ما طلبه عبد الجبار و تحاول التودد لابنتها، تستغرب أنس من موقفها الحالي معها و لكنها تخبر والدتها انها تعلم مدى تحملها لوالدها، تحكي نفيسة لانس بعض الأمور الخاصة بها و تصارها كصديقة و ليست ابنه و تصارحها بمدى حبها لها.

يعترض مسعود طريق دميانة وعزت ويعرض عليهم توصيلهم و لكنها ترفض، تقابل دميانه نبيل و تعطيه خطاب نادرة، تذهب آنس لوالدة عبيدة لمواساتها في غياب ابنها.

عذب رجال عبد الجبار شاب من القرية “عبيدة”، كان يكتب في الصحافة عن انتهاكات الكبار في النجع، وحينما شاهدته أنس قررت فك أسره، دون علم والدها.

أبطال مسلسل "عملة نادرة"



مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد العاطي ، تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.