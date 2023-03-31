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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نيللي كريم تفجر مفاجأة بشأن اعتزال الفن.. وتؤكد: مفرضتش جوزي على الجمهور

نيللي كريم
نيللي كريم

‏حلت الفنانة نيللي كريم، ضيفة على الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج “حبر سبري”، المُذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

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نيللي كريم: القبول والموهبة هي ما تفرض الفنان على الجمهور.. فيديو

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نيللي كريم: خلافي مع زينة شائعات وأعشق المخرجة كاملة أبو ذكرى.. فيديو


نيللي كريم: بحب الرقص ومشكلة الأعمال 
الاستعراضية الورق والإنتاج

أكدت الفنانة نيللي كريم، أنها تحب الرقص، لكن لا تمثل هذا في أدوارها الاستعراضية، قائلة "حب الرقص لا يكفي، ولابد أن يكون هناك سيناريو جيد، ولابد أن يكون هناك دراما تخدم على الشكل الاستعراضي".



نيللي كريم: موافقة على دخول أبنائي الفن والمهنة مش مهرجانات وريد كاربت فقط

أكدت النجمة نيللي كريم، عدم رفضها انضمام أولادها للعمل في المجال الفني، مشددة على أنها لا ترفض أن يكون أبناؤها مشاركين في المجال الفني ولا يجب أن نفرض عليهم أراءنا، إلا أن لابد أن يكونوا محبين للفن ومقتنعين به.

 


الجميع يجتهد.. نيللي كريم: مسلسلات رمضان مش منافسة كاس عالم
علقت الفنانة نيللي كريم، على الحالة التي تصدرها السوشيال ميديا بخصوص المنافسة بين أبطال مسلسلات رمضان 2023، قائلة: مسلسلات رمضان ليست كأس عالم، والجميع يجتهد في العمل الخاص به.



نيللي كريم: بسمع الراب والمهرجانات وويجز 
أكثر مغني بحبه
أكدت الفنانة نيللي كريم، أن المسرح من الممكن أن يكون أسهل من السينما، حيث أن رد فعل الجمهور في المسرح يكون فوريا، لكن على عكس السينما التي يكون دائمًا فيها الفنان في حالة من الانتظار والتوتر حتى نجاح العمل.



نيللي كريم: مفرضتش جوزي على الجمهور ومش صاحبة الفضل في دخوله التمثيل
كشفت الفنانة نيللي كريم، على حقيقة فرضها لاسم زوجها في المسلسل الأخير الذي يتم عرضه خلال الموسم الرمضاني الجاري، معقبة: "مجاملتش جوزي في المسلسل الجديد ومبفرضوش على حد، وهو بدأ التمثيل قبل العودة لمصر".


نيللي كريم: خلافي مع زينة شائعات وأعشق المخرجة كاملة أبو ذكرى

علقت الفنانة نيللي كريم، على الأخبار المنتشرة بخصوص خلافها مع الفنانة زينة، مؤكدة أن هذه الأخبار كاذبة وغير صحيحة، وليس هناك أي خلاف بينها وبين الفنان زينة، كما أن علاقتها في المسلسل الذي وقع عليه الحديث كان به بعض المشاكل كدراما وليس في الواقع.



نيللي كريم: القبول والموهبة هي ما تفرض الفنان على الجمهور

ردت الفنانة نيللي كريم، على سؤال: "متى ستعتزل نيللي كريم؟"، قائلة: "أنا بحب الفن والشغل جدا، وقت الضغوط أكيد بتعب ممكن ما أمثلش لكن هعمل حاجة تانية ليها علاقة بالفن".

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