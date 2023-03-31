نائبة بـ الكونجرس الأمريكي تدعو إلى عزل بايدن.. تفاصيل

دعت عضوة الكونجرس الجمهورية، مارجوري تايلور جرين، اليوم الجمعة، إلى عزل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من منصبه.

وكتبت تايلور جرين، في تغريدة على “تويتر” بعد توجيه الاتهام الجنائي للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب: “يجب عزل بايدن من منصبه. ووقف هذه المطاردة الحمقاء".

وأضافت أن “بايدن نفسه فتح تحقيقًا في "الجرائم" التي ارتكبها والتي يجب التحقيق فيها”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد توجيه اتهام ضده، إن ما حدث سابقة تاريخية بحق رئيس أمريكي ودليل على كذب الديمقراطيين.

وأضاف ترامب، أن “الشعب الأمريكي يعلم جيدا ما يفعله الديمقراطيون”، مؤكدا أن “توجيه الاتهام لي مطاردة سياسية وقد ترتد بالعكس على بايدن”.

وقال الرئيس الأمريكي السابق: “أنا بريء تماما”، موضحا أن “توجيه الاتهام، هو استهداف سياسي وتدخل في الانتخابات”.

كما اتهم ترامب المدعي العام في مانهاتن، ألفين براج بـ "القيام بالعمل القذر" للرئيس الأمريكي، جو بايدن، بدلاً من التعامل مع جرائم القتل والاعتداءات والجرائم الأخرى في نيويورك.