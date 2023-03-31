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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الهلال السوداني يزف خبرا سعيدا لجماهيره قبل مواجهة الأهلي.. تفاصيل

الأهلي والهلال
الأهلي والهلال

زف نادي الهلال السوداني بشرى سارة لجماهيره، قبل مواجهة الأهلي، المقرر لها غدا السبت، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

 

وكتب الحساب الرسمي لنادي الهلال السوداني على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوط”:"  يعلن نادي الهلال، أن السيد هشام حسن السوباط، رئيس مجلس الإدارة قد تكفل بشراء كافة التذاكر المطروحة الخاصة بنادي الهلال، فئة "200" جنيه".

 

أضاف حساب الهلال: "بعد التشاور ودراسة التجارب السابقة، وفي سبيل تنظيم عملية التوزيع، وضمان تسليم التذاكر لمستحقيها، تقرر وضع قيمة رمزية للتذاكر "50" جنيه، كدعم للنادي".

حساب الهلال السوداني

 

ويحتاج الأهلي للفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف أو بفارق هدفين حال استقبال مرماه هدف أو أكثر، لحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

في المقابل، يكفي الهلال السوداني، التعادل للصعود إلى الدور القادم، دون الدخول في حسابات معقدة.

ترتيب المجموعة الثانية:

صن داونز: 11 نقطة

الهلال: 10 نقاط

الأهلي: 7 نقاط

القطن الكاميروني: 0 نقاط

 

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