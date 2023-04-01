عيش الدوكة.. قصة «السناسن» أشهر أكلات أهالي النوبة في رمضان

هناك عدة مأكولات ومشروبات رمضانية تشتهر بها محافظة أسوان، حيث تعتبر من الطقوس والعادات والتقاليد التي تتوارثها الأجيال جيلاً بعد جيل، ويحرص على تناولها العديد من الأسر الأسوانية.

ونلقى الضوء اليوم عبر منصة "صدى البلد" على أشهر المأكولات النوبية، والتى لا تستغنى عن إعدادها وصنعها الكثير من السيدات الأسوانيات، خاصة النوبيات، وهى ما يعرف بعيش الدوكة، والمعروف باسم “السناسن”.

مأكولات ومشروبات

ويعتبر إنتاج مثل هذه المأكولات من الأعمال التي تحرص عليها المرأة النوبية في النوبة بأسوان وتتفنن في صناعتها، خاصة خلال شهر رمضان الكريم، حيث تصنع الأبريق والسناسن وغيرها الكثير والكثير من المأكولات والمشروبات المتميزة.

أما عن صناعة السناسن الذى له طعم مميز ويحرص على أكله الكثير من أبناء أسوان، وأيضًا السائحون الزائرون للقرى السياحية مثل قرية غرب سهيل، فتقول فاطمة بودة إن طريقة عمل السناسن أو عيش الدوكة سهلة وبسيطة ولا تحتاج لإمكانيات كثيرة.

وأضافت أن الكثير يفضلون أكل السناسن بالملوخية أو الشوربة أو الويكة (البامية) أو العدس، ومنهم من يستبدله بالخبز ويأكل به جميع الأكلات.

وأوضحت أن السناسن يشبه الكريب فى حجمه وطريقة عمله، لكن له نكهته المميزة عن أى خبز آخر، ويخبزه النوبيون بكميات كبيرة ويتم حفظه فى الثلاجة ليكون جاهزا وقت الأكل على التسخين فقط.

السناسن النوبى

وأشارت فاطمة بودة إلى أن هذه الإمكانيات متوفرة فى كل منزل والتكلفة المادية لصناعة وإعداد السناسن قليلة جدًا، حيث إنه يصنع من الدقيق الأبيض الخام المطحون، ويضاف إليه الدقيق الشامى الذي يأتي به النوبيون من مدينة دراو، ثم يعجن بالماء وتضاف إليه الخميرة، ويترك نحو 30 دقيقة لحين يخمر بالدرجة المطلوبة.

وأشارت إلى أنه عقب تنفيذ هذه الخطوات، يتم إعداده على الدوكة وهى عبارة عن فرن صغيرة مسطحة مصنوعة من الحديد أو الصاج يفرد عليها طبقة رقيقة من العجين، وهى شبيهة لفرن الكنافة البلدى لكنها أصغر منها حجمًا، ويصل الخبز إلى درجة النضج المطلوبة فى نحو 90 ثانية تقريبًا.

وذكرت أن شهر رمضان يتميز بالعديد من المشروبات مثل الإبريق والحلو مر، ويتم إهداؤه للجيران والأهل في أجواء تملأها روحانيات ونفحات رمضان.