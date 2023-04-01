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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى مسلسل تلت التلاتة.. حقيقة خلاف ليلى أحمد زاهر وغادة عبد الرازق

ليلى أحمد زاهر
ليلى أحمد زاهر

كشفت الفنانة ليلى أحمد زاهر عن حقيقة خلافها مع الفنانة غادة عبد الرازق وذلك على خلفية أزمة غادة مع والدها أحمد زاهر فى أحد الأعمال الفنية التى جمعت بينهما.

وقالت ليلى أحمد زاهر فى برنامج ET بالعربي، إنه لم يكن هناك أي جدل حول مسلسل تلت التلاتة، موضحه: أنا مشوفتش جدل، اللي شوفته أن الناس مستنية غادة عبد الرازق ترجع.

وأضافت ليلى زاهر: مفيش أي مشاكل، وأنا جايه بشتغل وإحنا زي الفل، وكواليسنا حلوة، وبتعلم من الفنانة غادة عبد الرازق الحمد لله، ولينا مشاهد لذيذة مع بعض وأنا بحبها جدًا وهي مدرسة كبيرة في التمثيل.

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غادة عبد الرازق

من جانبها أكدت الفنانة غادة عبدالرازق، أنه لا توجد أي مشاكل مع الفنان أحمد زاهر، ولم يكن هناك أي خلافات معه في الوقت الحالي أو في فترات الماضية، ولا أعلم سبب تصريحاته ضدي.

وقالت غادة عبدالرازق، خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، إنها لا تعلم سبب التصريحات التي أدلى بها أحمد زاهر ضدها خلال الفترة الماضية، رغم العلاقة الطبية التي كانت تربطهما.

ليلى أحمد زاهر

وتابعت: ليلى أحمد زاهر كانت مرشحة للدور في مسلسل تلت التلاتة، وحتى رغم الخلافات مع أحمد زاهر، ليلى ستكون الفتاة المرشحة للدور وفي مسلسل تلت التلاتة.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، لا أربط خلافاتي الشخصية مع النجوم، بأشخاص أخرين، لذا علاقاتي مع ليلى أحمد زاهر علاقة ممتازة، ولم يتم استبعادها من مسلسل تلت التلاتة.

مسلسل تلت التلاتة من المقرر عرضه على شبكة قنوات صدى البلد فى النصف الثانى من رمضان 2023 ويعرض على صدى البلد وصدى البلد 2 وصدى دراما.

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