محمد رجب: كريم عبدالعزيز عشرة عمري.. وموقفه معايا في الباشا تلميذ لا ينسى|فيديو

ذكر محمد رجب، موقفا للنجم كريم عبد العزيز سانده فيه، قائلا: "جالي كريم عبد العزيز حبيبي وعشرة عمر وجالي نفس التجربة بتاعت الشرير معاه في فيلم الباشا تلميذ وقلت مش قادر استحمل ردة فعل الناس فوقف جنبي في مشهد واحد أني اتصالح مع النجم في نهاية الفيلم وكان موقفاً لا انساه له وجه في الآخر".

وأشار محمد رجب، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أنه أخذ قراراً في فترة خلال بداياته بعدم تقديم دور الشرير، مضيفا: "أخذت قراراً في فترة معملش أدوار فيها شر لان كان كل الادوار اللي بتجي لى كده".

وتابع: "عملت المشهد الاخير وبحضر عرض الفيلم لحد ما جاء الموقف لقيت الناس مسقفة وهنا كان في بريق الامل ان الناس تتقبلني في اى حاجة تانية وتعبت فترة لان مكنش بيجيلى شغل لحد ما جاء لي دور مع النجمة يسرا وآمنت بموهبتي ودعمتني".