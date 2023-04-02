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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تفاصيل الحصول على المنح المقدمة من جمهورية الهند للعام الدراسي 2023 / 2024

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن الإدارة المركزية للبعثات تقدم منحًا للحصول على (  البكالوريوس – الليسانس – التخصص ) وعددها ( 3 ) منح  فى مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا  وبدون نفقات من البعثات.

واوضحت أن شروط التقديم للمنحة :

- أن يكون المرشح مصري الجنسية  .

- ألا يزيد سن المتقدم عن 21 سنة ولا يقل عن 18 سنة فى 1/9/2023  .

- أن يكون حاصل على إتمام شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .

- ألا  يتعدي تاريخ الحصول علي الثانوية العامة  أو ما يعادلها عن عامين سابقين ( 2020/2021 – 2021/2022 )   .

- ألا يكون قد تم حصوله علي منحة من الهند من قبل .

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بيانات المنحة.

يقدم الجانب الهندي للطلبة المصريين الحاصلين على المنح ما يلى  :

- الدراسة بدون رسوم  دراسية

– توفير أماكن للإقامة بالمدن الجامعية

– الحق في الخدمات الصحية الأساسية .

- بدل منحة شهرية وفقًا للقواعد المعمول بها في الهند . 

- المنحة تشمل نفقات السفر ذهابًا وعودة.

منح ا منح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا شروط التقديم للمنحة

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