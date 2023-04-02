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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معهد إعداد القادة ينظم ملتقى لمواجهة الأفكار الهدامة

معهد اعداد القادة
معهد اعداد القادة

برعاية  أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نظم معهد إعداد القادة ملتقى "معًا نلتقي" بمشاركة ٢٠٠ من شباب أعضاء هيئة التدريس من مختلف الجامعات المصرية؛ بهدف إعداد جيل من الكوادر الشبابية يكون مؤهلًا بالعلم والمعرفة وتنمية الوعي بأساليب مواجهة الأفكار الهدامة وغير السوية التي تُهدد ثوابت المجتمع المصري.

وتضمنت فعاليات المُلتقى لقاءًا مفتوحًا لمناقشة تحديات الأمن القومي، والدور المصري في مواجهة الإرهاب، والحديث عن العلاقات المصرية الخارجية مع كافة دول العالم، بالإضافة إلى تقديم محاضرة حول "دور التكنولوجيا فى الحروب الحديثة وتأثيرها على الأمن القومي المصري"، والحديث عن الثورة الصناعية الرابعة، ومناقشة دور الإعلام في محاربة الشائعات والأفكار المُتطرفة، وكذلك مناقشة وسطية الخطاب الديني وكيفية مواجهة الأفكار غير السوية.

وعلى صعيد آخر، نظم المعهد ندوة حول طرق مواجهة الأفكار الهدامة، وتوضيح دور المبادرات الرئاسية في تعزيز قيم المواطنة وعرض دور شباب الجامعات في محاربة الأفكار المتطرفة ومكافحة الفساد ومدى تأثير هذه الممارسات في زعزعة قيم المواطنة لديهم.

ومن ناحية أخرى، نظم المعهد للمشاركين في المُلتقى جولة تعريفية وثقافية لمنطقة الأزهر وشارع المعز لدين الله الفاطمي؛ للتعرف على معالم مصر القديمة وزيادة الوعي بالأماكن التاريخية والأثرية.

ومن جانبه، أشار كريم همام مدير معهد إعداد القادة إلى أن هذا المُلتقى يُسهم في التوعية بالعديد من القضايا المختلفة فى المجتمع المصري، والمُساهمة في محاربة الشائعات والأفكار الهدامة والمتطرفة، مؤكدًا على الدور الحيوي والمحوري لشباب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، لقيادة قاطرة التعليم العالي فى مصر، والاستثمار في عقول الشباب.

التعليم العالي وزير التعليم التعليم Jobs Education

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