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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استمرار حجز وحدات «سكن كل المصريين 4» حتى 13 أبريل الجاري

صدى البلد

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن استمرار عملية تسجيل المواطنين لطلباتهم وسداد مقدم جدية الحجز فيما يخص الوحدات المطروحة ضمن الإعلان الجديد "سكن كل المصريين 4" متوسط/ فوق متوسط الدخل، حتى الخميس 13 أبريل الجاري، على أن يتم فتح باب حجز الوحدات إلكترونيًا خلال الفترة من الأحد ٣٠ أبريل الجاري  وحتى الخميس ٤ مايو المقبل.

سكن لكل المصريين 



وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه لا توجد أفضلية بين المواطنين الذين يقومون بعملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني خلال الساعات الأولى من فتح باب التسجيل ومن يقومون بالتسجيل في نهاية المدة.

سداد مقدم الاعلان الرابع لسكن لكل المصريين



وأضافت مي عبد الحميد، أن إجمالي عدد المواطنين الذين قاموا بسداد مقدم جدية الحجز بلغ 2300 مواطن حتى الآن، كما بلغ إجمالي عدد المواطنين الذين قاموا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري 1340 مواطنا حتى الآن.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مدينة القاهرة الجديدة هي الأكثر إقبالًا بين المدن المطروحة في إعلان "سكن كل المصريين4" حتى الآن، مؤكدة أنه يجب على المواطنين استكمال إجراءاتهم عبر الموقع الإلكتروني ورفع  المستندات الموضحة في كراسة الشروط بصيغة ملف PDF مضغوط بحيث لا تزيد مساحته عن 2 جيجا.

وأضافت أن الموقع الإلكتروني للصندوق https://nch.shmff.gov.eg يعمل بكفاءة، ويمكن للمواطنين الدخول إليه في أي وقت على مدار الأسبوع وتحميل كراسة الشروط الخاصة بالإعلان، موضحة أن التخصيص بأسبقية الحجز إلكترونيًا،  وأنه سوف يتم تطبيق نظام الأولوية، حيث تكون الأولوية في حجز الوحدات للعملاء المتقدمين سابقًا بإعلانات الصندوق على نفس المدن المطروحة بالإعلان الحالي، بشرط عدم سحب مبلغ مقدم جدية الحجز السابق وعدم التخصيص والاستفادة بوحدة سكنية في الإعلانات السابقة.

وأضافت أنه يمكن للمواطنين الراغبين فى مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/shmffeg، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، ، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.

 

سكن كل المصريين الاعلان الرابع لسكن لكل المصريين صندوق الإسكان الاجتماعى التمويل العقاري

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