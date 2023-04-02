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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اكتشافات رهيبة.. بحيرة في أمريكا تبوح بأسرار مروعة بعد جفافها

سد هوفر
سد هوفر

أفادت مجلة “نيوزويك” الأمريكية بأن الجفاف في غرب الولايات المتحدة، تسبب في حدوث جفاف شديد في بحيرة ميد على الحدود بين نيفادا وأريزونا، مما أدى إلى العديد من "الاكتشافات الرهيبة" على السطح.

وتعمل هذه البحيرة كخزان على نهر كولورادو، والذي تشكل بفضل سد هوفر، وفي الوقت الحالي 30٪ فقط ممتلئًا وتكشف مياهه المتراجعة عن العديد من الاكتشافات المروعة.

وحسب مجلة “نيوزويك”، تمكن ضباط إنفاذ القانون من حل لغز اختفاء، دونالد سميث، البالغ من العمر 39 عامًا والمقيم في لاس فيجاس، والذي تم الإعلان عنه في عداد المفقودين في المنطقة في عام 1974.

وفي أكتوبر من العام الماضي، تم العثور على بقايا رجل تم التعرف عليه لاحقًا باسم سميث في البحيرة، وحُكم على وفاته بحادث.

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وقالت المجلة: "بقايا سميث ليست الوحيدة التي تم العثور عليها على ضفاف البحيرة. تم انتشال ستة هياكل عظمية على الأقل من البحيرة في العام الماضي، وقد يكون هناك المزيد في المستقبل".

ويعمل المحققون حاليًا لتحديد هوية الرفات الأخرى. 

وفي مايو من العام الماضي، تم العثور على برميل يحتوي على رفات رجل توفي، كما تبين، متأثرا بطلق ناري. 

وبعد تحليل بقايا الأحذية، أشار ضباط إنفاذ القانون إلى أن وفاته حدثت أيضًا في منتصف أو أواخر السبعينيات.

في حين أن القضية لا تزال لغزًا، تم فحص البقايا خلال الصيف بحثًا عن تطابق الحمض النووي مع رجل فُقد قبل 45 عامًا، واقترحت امرأة تدعى باربرا بروك أن الهيكل العظمي الذي تم العثور عليه ينتمي إلى شقيقها، الذي كان من المافيا المحلية.

أمريكا الولايات المتحدة جفاف نيفادا أريزونا لاس فيجاس سد هوفر

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