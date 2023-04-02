استعدادا لخطة الرصف الجديدة.. جولة ميدانية لمحافظ الغربية لتفقد شوارع السنطة وزفتى

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن خلق محاور مرورية جديدة وتطوير ورصف الشوارع الرئيسية هدف أساسي تسعى المحافظة دوماً لتحقيقه بمختلف أرجاء المحافظة.

جاء ذلك خلال جولاته التي قام بها اليوم بمدينتي السنطة وزفتى والتي تفقد خلالها عدد من الشوارع الرئيسية المقترح رصفها ضمن خطة العام المالي الجديد، والتي ستساهم عملية تطويرها في تحقيق سيولة مرورية وتخفيف الازدحام، وذلك بحضور المهندس علي سالم مدير مديرية الطرق، الأستاذة منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة والأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

وخلال الجولة تفقد محافظ الغربية عدد من الشوارع الرئيسية بمدينتي السنطة زفتى موجهاً مدير مديرية الطرق بعمل تقييم لهذه الشوارع وحصر كافة الاحتياجات اللازمة لتطويرها كونها من الشوارع الحيوية المهمة بالمدينتين.

وأكد رحمي على أن كافة أعمال التطوير المتوقع تنفيذها بالمدينتين ستشمل التخطيط الجيد للشوارع لتحقيق أقصى وسعا ممكنا إلى جانب وضع البلدورات والأرصفة وبالوعات تصريف مياه الأمطار.

وفي سياق آخر تفقد محافظ عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة داخل قريتي نهطاي وسندبسط، حيث تفقد أعمال إنشاء وحدة طب الأسرة ،المجمع الزراعي البيطري ومركز التأهيل الاجتماعي إلى جانب تفقد أعمال التشطيبات النهائية في مركز الشباب ومدرسة نهطاي للتعليم الأساسي.

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