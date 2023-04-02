بولندا تتحدى روسيا: مستعدون لنشر أسلحة نووية لـ الناتو على أراضينا

أعلنت بولندا، اليوم الأحد، استعدادها للمشاركة في خطط حلف شمال الأطلسي "الناتو" من أجل الردع النووي بعد نشر روسيا لـ أسلحة نووية على الأراضي البيلاروسية.

وقال رئيس مكتب الأمن القومي البولندي، ياتسيك سيفيرا، إن وارسو على استعداد للمشاركة بفاعلية أكبر في خطط الناتو الرامية للردع النووي.

وأضاف سيفيرا في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، أن بولندا مستعدّة لتوسيع مشاركتها وتعاونها في إطار خطط الناتو للردع النووي، وأن تتحمل مسؤوليتها في هذا الجانب.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في 25 مارس الماضي أن موسكو، وبناء على طلب مينسك، ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، كما تفعل الولايات المتحدة منذ زمن طويل على أراضي حلفائها.

وكانت قد سلّمت موسكو إلى مينسك نظام صواريخ "إسكندر"، القادر على حمل أسلحة نووية.