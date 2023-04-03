بقبلة على رأس كولر.. جماهير الأهلي تتفاعل مع اعتذار أحمد عبد القادر

اعتذر اللاعب أحمد عبد القادر، من مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، نظرًا لما بدر منه، عقب مباراة الهلال السوداني، والتي أقيمت مساء يوم السبت.

وتصدر اسم اللاعب أحمد عبد القادر، قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وتفاعل عدد كبير من قبل جماهير النادي الأهلي مع اعتذار أحمد عبد القادر من كولر، وجاءت التعليقات كالأتي:

لقطة أحمد عبد القادر تثير الجدل

صعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بفوز عريض على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وأظهر أحمد عبد القادر انفعالًا غير مفهومَا وغضبًا عقب استبداله في الدقيقة 62، ودخول حسين الشحات بديلا له، والذي تمكن من إحراز هدفي الحسم.

كما رفض أحمد عبد القادر طلب كولر بالاحتفال مع الجماهير عقب اللقاء، وهو ما أثار غضب المدرب السويسري تجاه اللاعب.

وأعلن النادي الأهلي مساء أمس الأحد، توقيع عقوبة مالية على لاعب الفريق أحمد عبد القادر نظرًا لما بدر منه، عقب مباراة الهلال السوداني، والتي أقيمت مساء يوم السبت.

اعتذار أحمد عبد القادر

اعتذر اللاعب أحمد عبد القادر، من كولر المدير الفني للنادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتب: “الوحش كان قدام الكل والاعتذار برضو قدام الكل..هتفضل رقم واحد بالنسبالي مهما حصل”.