تباع بالأسواق.. 4 أنواع سمك تجنب تناولها فورا

يعد تناول الأسماك من أكثر الأطعمة الصحية التى يمكن أن تتناولها لمكافحة الكثير من الأمراض وذلك لاحتوائها على الكثير من الفيتامينات والبروتين والدهون الجيدة.

ولكن هل تعلم أن هناك أنواعًا من الأسماك عليك تجنبها، وذلك لأنها تحتوي على أنواع من السموم، والمواد الحيوية والكيميائية الضارة تتسم بالسُمية العالية والتى تنتقل من خلال الغذاء إلى الإنسان. لذا إليك أنواع من السمك عليك أن تبتعد عنها:





ثعبان البحر "المجمد"

يحتوي ثعبان البحر المستزرع على نسبة مرتفعة من ثنائي الفينيل متعدد الكلور والزئبق والذى يحتوى على نسبة سم عالية الكثافة.

الروبيان المستورد



يحتوي سمك الروبيان المستورد على الكثير من المضادات الحيوية السامة والمخلفات الكيميائية التى تؤثر بشكل سلبي على جسم الإنسان.



القرموط يتحمل درجات عالية من التلوث ونسب الامونيا العالية في المياه.



يمكن أكلها فى الحالات الآتية:-



إذا كان سمك القرموط يتم تربيتها بمياه مزرعة سمكية متجددة..وعلف مضمون ونظيف.



سمك القرموط لونه يحدد غذاءه وإمكانية أكله..يكون لونه فاتح ولامع.



كل ما لون القرموط يميل إلى السواد يكون مؤشرًا على درجة تلوث المياه التى يعيش فيها.

اللون الأسود ممنوع تناوله وأكله لأنه مؤكد يعيش في مياه عالية التلوث.