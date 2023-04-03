عام كامل محضرش رؤية ولاده | قرار قضائي تاريخي ينصف زوجة بالجيزة

أصدرت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية حكما مهمًا فى قضايا الأسرة ..قضت بتغريم أب 8 آلاف جنيه لعدم انتظامه فى موعد الرؤية المخصص لنجليه لمدة عام كامل رغم حضور الام وطفليها فى المكان المخصص من قبل المحكمة للرؤية وفى نفس الموعد المحدد.

دعوى الزوجة

واقامت الزوجة منى ا. دعوى امام محكمة جنوب الجيزة الابتدائية طالبت فيها بالزام طليقها بان يؤدى لها تعويضا عن الاضرار المادية والادبية من جراء عدم حضوره لتنفيذ حكم الرؤية .

وأضافت فى دعواها ان طليقها حصل على حكم من اسرة 6 اكتوبر بتمكينه من رؤية طفليه لمرة واحدة اسبوعيا وذلك بمركز شباب الشيخ زايد من الساعة الثالثة مساء وحتى السادسة مساء، الا انه فى غضون الفترة من وائل يناير2020 وحتى اقامة دعواها2021 لمدة عام كامل لم يحضر لتنفيذ الرؤية الصادر لصالحه دون مبرر من واقع او قانون .

واستندت الزوجة فى دعواها الى نص المادة 163من القانون المدنى لما لحقها من اضرار مادية تمثلت فى تكبدها نفقات باهظة فى الانتقال الى مكان الرؤية والتواجد فيها وغير ذلك من النفقات ، وان الضرر الادبى يتمثل فى عدم رؤية طفليه مما ادى الى تدمير نفسيتهما ومشاعرهما والحاق الاذى النفسى والمعنوى .

واكدت المحكمة فى حيثيات حكمها انها تاكدت من عدم حضور الاب لمكان الرؤية فى المواعيد المحددة ، مما تسبب فى ضرر مادى للام ومعنوى ونفسى لطفليها وهو ما يستوجب التعويض من الأب .