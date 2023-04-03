إستجابة لـ «صدي البلد».. ضبط الابن العاق بعد تعذيبه لأمه وشقيقته وطردهما في الغربية|فيديو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من إلقاء القبض علي "محمد رجب عطية "38 سنة والمعروف إعلاميا ب"الابن العاق" لاتهامه في واقعة الاعتداء وطرد أمه منبع الحنان والرحمة وصاحبة الجنة تحت قدميها وشقيقته الكبري من منزلهم فضلا عن التعدي بالضرب والعصي وصدم رأسها وتهشيمه بالجدران وأبواب محل إقامتهم بقرية شبرا نبات بمركز المحلة .

التفاصيل الكاملة لواقعة الابن العاق في الغربية

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من العميد محمد حوام مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من المدعوة "ازهار .م.ا"67 سنة وابنتها "تحية.ر.ع.ا"50 سنة ضد ابن الأولي وشقيق الأصغر للثانية المدعو "محمد .ر.ع.ا"40 سنة بالتعدي بالضرب المبرح عليهما وطردهما من منزل العائلة باستخدام أداة حادة والعصا والشوم لاجبارهما علي التنازل عن الميراث مهددا بإنهاء حياتهما بيده بإشعال النيران بجسدها والتلويح باستخدام اسطوانة غاز في وجه كل من يساندهما من أبناء أسر وعائلات قرية شبرا نبات بدائرة المركز .



وتكثف الاجهزه الامنيه من جهودها تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية والعقيد محمد عاصم رئيس مباحث المديرية لضبط الابن العاق.

وانتقل المقدم محمد عمارة رئيس مباحث مركز شرطة المحلة بناءا على توجيهات العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة إلي موقع الحادث .



وكشفت التحريات غياب المتهم عن مسكن الأسرة وفراره ويجري مطاردته لتقديمه للعدالة وعرضه على النيابة العامة، وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحلة من ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان مركز شرطة المحلة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر رقم 11742 إداري مركز المحلة لسنة 2023 م بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق مع المتهم المذكور .

وعبرت الأم المكلومة الباكية والدموع في عيناها بقولها: "أنا أرملة بقالي أكتر من 16 سنة وحياتي دايما في الشقاء تعبت في حياتي عشان أربي أولادي بالحلال ولكن ابني العاق طمعان في أكل حقي وحق اخواته ولما اعترضت طردني خارج البيت في الشارع من يوم 16 مارس الماضي".

كما ناشدت الأم الضحية وزارة الداخلية ومسئولي وزارة العدل والنيابة العامة بالتحرك للإنقاذ حياتها خشية الفتك بها على أيدي ابنها مرددة عبارة "حسبي الله ونعم الوكيل .. سلب حياتي ودمرني أنا واخواته بحجوده وربنا يخلصني من شره يارب ".