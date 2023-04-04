أسماء المصابين بحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي أسوان القاهرة

شهد الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية والرعاية الطبية المتكاملة.

وتبين وبانتقال رجال مباحث مركز شرطة دراو للمعاينة وإجراء التحريات الأولية أن المصابين خلال الحادث منهم 4 اشخاص يحملون الجنسية السودانية، و5 أخرون مصريين.

حوادث متفرقة

وقد ضمت قائمة أسماء المصابين كل من محمد ادم خميس 25 سنة ، والذى أصيب بكدمات وسحاجات متفرقه بالجسم، وعبد الماجد صابور غادر 26 سنة ، والذى أصيب بكدمات وسحاجات متفرقه بالجسم ، وعوض يحيى حسن 26سنة ، والذى أصيب بكدمات وسحاجات متفرقه بالجسم، وبدر الدين محمد ادم السن 23 سنة، والذى أصيب بكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم.

كما أصيب بالحادث أيضاً أحمد عبدالمالك عبدالمالك 53 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالذراع الأيسر ، ومصطفي يونس عبد الكريم 47 سنة ، والذى أصيب بجرح نافذ بالرأس ، ومحمد سعد على 49 سنه، والذى أصيب بالكتف الايسر ، ومحمد حسين سيد 32 سنة ، والذى أصيب بكدمات بالقفص الصدري وكدمات بالرأس، ومحمد عبدالموجود عبد النعيم 35 سنة .

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.