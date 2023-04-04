لتطبيق التكويد.. تنمية التكتلات الاقتصادية بالصعيد تدرب مزارعي البصل في سوهاج

عقد برنامج تنمية الصعيد المنفذ من وزارة التنمية المحلية والإدارة المركزية للحجر الزراعي مجموعه ورش عمل لمزارعي البصل في محافظة سوهاج من خلال بالتنسيق مع مديرية زراعة سوهاج وذلك لشرح الطرق الصحيحة التي يتبعها المزارعين للتصدير دون دخول وسيط عن طريق التكويد المنتج لتيسير عمليه التصدير.

وقال دكتور أحمد كحلة من وزارة التنمية المحلية إن برنامج تنمية الصعيد يعمل على تنمية قطاعين قطاع التنمية الحضارية وقطاع التنمية الاقتصادية وذلك لتسريع عجلة التنمية الاقتصادية وذلك من خلال تنفيذ خطه متكامله لتنميه وتطوير تكتل البصل بمحافظة سوهاج.

وأكد أن مبادرة تطوير التكتلات الاقتصادية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية والتي يأتي ضمنها تطوير "تكتل البصل" في محافظة سوهاج في صعيد مصر.

وأوضح أن هذا يفتح أسواق للمنتجات الغذائية في التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد والتي كان من بينها تكتل البصل للبدء من الموسم الزراعي القادم لتفادي الخسائر الناتجة عن تذبذبات السوق وتحسين مناخ التصدير.

وأضاف دكتور رفعت علام استشارى محصول البصل بسوهاج أنه هناك مشكلات كبيرة تخص مزارع البصل بسوهاج من أهمها ارتفاع تكلفة إنتاج محصول البصل والتي تتسبب فى تكبيد المزارع خسائر كبيرة عند انخفاض سعر المحصول.

والعمل على تقليل تكلفة الإنتاج عن طريق ادخال الميكنة فى عمليتى الزراعة والحصاد والتي تكلف المزارع كثيرًا واتباع برامج سليمة للتسميد ومكافحة الآفات والتي تقلل كثيرًا من تكاليف الانتاج.

كما شرح الدكتور محمد المنسي مدير إدارة خدمة المصدرين بالإدارة المركزية للحجر الزراعي دور وزارة الزراعة في منظومة التصدير والخطوات الواجب اتخاذها لإجراءات عمليات التصدير وضم محصول البصل على منظومة التكويد عبر اشتراطات جديدة للتصدير.

وقال "المنسي" ان ما تم تصديره من البصل حتى الآن ثلاث أضعاف ما تم تصديره هذا العام حيث وصل إلى إجمالي 151 ألف طن بصل حتى الآن، مؤكدًا ان الإدارة المركزية للحجر الزراعي تساعد المزارعين التصدير بأنفسهم وقيام الإدارة المركزية للحجر الزراعي بالتنسيق مع الدول المستوردة على مستوى العالم.

محافظة سوهاج

وتسويق منتجات المزارعين للدول المستوردة للحصول على أعلى سعر، مُضيفًا أن عمليات التصدير سوف تتم بطرق حديثة عن طريق التكويد ويمكن حصول المزارع علي اسعار التصدير مباشرة دون وجود وسيط.

وأوضح مجيب الرحمن فؤاد استشاري وزارة التنمية المحلية والتكتلات الاقتصادية في كيفية تدريب مزارعي البصل على الزراعة العضوية و معاملات ما بعد الحصاد وذلك للحصول على منتج عالي الجوده يصلح للتصدير.

وأضاف أن هناك محاولة لنشر ثقافة استعمال البصل المجفف في الاستهلاك وذلك لإدخال قيمة مضافة لانتاج البصل فى مصر وإمكانية التوسع في إنشاء مصانع تجفيف البصل والاستفادة من التطوير الشامل في البنية التحتية والمناطق الصناعية الجديدة.

وهو ما يرجع على تقدم الاقتصاد المصري وفتح آفاق التصدير وكذالك ادخال الميكنة في الزراعة وفرز وتدريج البصل من أجل إحداث تنمية شاملة لكل سلسلة القيمة.