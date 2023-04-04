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رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الصحة يوجه بدراسة توحيد البرامج التدريبية للعاملين ببنوك الدم وفقًا لأحدث الأساليب

صدى البلد

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، المجلس القومي لمراقبة عمليات الدم، بدراسة وضع برامج تدريبية موحدة للفرق الطبية ببنوك الدم، بالقطاعين الحكومي والخاص، وفقًا لتحديثات أساليب العمل العالمية في هذا المجال.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري للمجلس القومي لمراقبة عمليات نقل الدم، لمتابعة مستجدات أعمال وأنشطة المجلس، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول استعراض ومناقشة مقترحات آليات تنفيذ خطط مجلس مراقبة عمليات الدم من حيث الإحكام والرقابة، والميكنة، وتوحيد ضوابط ومعايير العمل ببنوك الدم التجميعية والتخزينية، والكوادر البشرية المؤهلة العاملة بتلك البنوك.


وتابع "عبدالغفار" أن الوزير اطلع على مقترح تحديث متطلبات تراخيص مراكز عمليات الدم، وكذلك قائمة بنود المراقبة والمتابعة ببنوك الدم التجميعية والتخزينية، حيث أكد الوزير ضرورة استعانة اللجنة الفنية بالنماذج العالمية في وضع الاشتراطات  الفنية لبنوك الدم وضوابط الحفظ.


وتابع "عبدالغفار" أن الوزير تابع نتائج حملات المرور الدوري على بنوك ومراكز الدم التجميعية والتخزينية التابعة للقطاع الخاص، للتأكد من استيفائها للاشتراطات والمعايير الصحية ومكافحة العدوى.


وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول استعراض مستجدات نظم الميكنة والربط الإلكتروني بين جميع بنوك الدم سواء التابعة للقطاع الحكومي بمختلف جهاته، أو القطاع الخاص، والتي تتم بالتعاون مع كبرى شركات البرمجة.

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