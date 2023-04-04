السر في الحرس الوطني.. مفتش الشرطة الإسرائيلية يهاجم وزير الأمن القومي

هاجم مفتش عام الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي من جديد مخطط وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير بتشكيل قوات "حرس الحدود" بمعزل عن الشرطة.

وقال شبتاي في كلمة له خلال مؤتمر افتتاح كلية دراسات أمنية في الجليل الغربي إنه يعارض إقامة القوة، معللاً ذلك بالثمن الباهظ الذي سيلحق الأمن الإسرائيلي نتيجة لذلك.

وأضاف: "فيما يتعلق بمبادرة وزير الأمن القومي تشكيل الحرس الوطني، فلا أذيع سراً إذا ما تحفظت عن هذه الخطوة وحذرت أمام بن جفير أن إقامة الحرس الوطني التابع لوزارته مباشرة سيدفعنا ثمناً باهظاً إلى درجة المس بالأمن الشخصي للمواطنين".

وواصل شبتاي مهاجماً المخطط قائلاً: "أوضحت أن الإصرار على تشكيل قوة خارج إطار الشرطة غير واضح ومن شأنه إيقاع الضرر على نشاط قوى الأمن الداخلي، ويتوجب أن تكون هذه القوة خاضعة للشرطة وليست من خارجها وتكون تابعة للهرم الإداري في الشرطة".

واختتم شبتاي حديثه بالتحذير من أن إقامة تشكيلات أمنية داخلية خارج إطار الشرطة سيدمر الأمن الشخصي وسيبدد الطاقات وسيفك الشرطة من الداخل، سواءً من ناحية هرمها التنفيذي أو في طريقة تفعيلها وسأواصل العمل على الحفاظ على استقلال الشرطة وأن تكون الجهة الوحيدة المسئولة عن الأمن الداخلي عبر منظومة واحدة".