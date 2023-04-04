الاكتئاب والتوتر.. يسرا اللوزي تكشف أسباب زيارتها لطبيب نفسي |تفاصيل

أكدت الفنانة يسرا اللوزي، أنها عندما ذهبت إلى طبيب نفسي لم يكن السبب زيادة الوزن ولكن لأسباب أخرى، مضيفة أن انشغالها في العمل لم يمنحها الفرصة للمواظبة على الذهاب للطبيب.

وكشفت يسرا اللوزي، خلال لقاء لها لبرنامج “حبر سري”، عبر فضائية “القاهرة والناس”، عن السبب الرئيسي وراء ذهابها لطبيب نفسي، قائلة “ شعوري بالاجهاد والتوتر والاكتئاب، الذي عانيت منه بعد الولادة هو السبب”.

حياه الفنان مرفهة

وأشارت الفنانة يسرا اللوزي، إلى أنها أحيانا تضطر إلى الموافقة على بعض الأعمال، من اجل إلتزامات الحياة، خاصة أن البعض يعتقد أن حياة الفنان مرفهة، وهو أمر خاطئ.