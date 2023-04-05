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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الصيدلة جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني للطلاب... اليوم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

ينظم اتحاد طلاب كلية صيدلة جامعة حلوان، حفل إفطار جماعي لطلاب الكلية، داخل مقر الكلية، وان تم مراعاة اختيار المواعيد حيث يأتي حفل الإفطار بعد امتحانات الميدترم لانبساط الطلاب.

وأشار اتحاد طلاب جامعة صيدلة حلوان، الي انه سيتم عمل أنشطة ثقافية وفنية واجتماعية ورياضية وعلمية قبل الإفطار مباشرة، كما سيتم عمل فقرة اغاني رمضان والاستمتاع بالاجواء الرمضانية.

واضاف أن حفل إفطار طلاب كلية الصيدلة جامعة حلوان يقام يوم الأربعاء القادم الموافق 5 أبريل، وان وجبة الإفطار سوف تكون ربع فرخة و ثمن كفتة و رز وسلطة وطحينة وميه.

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وعلي جانب آخر وصرحت الدكتورة أمل لطفى، عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، بأن الكلية بدأت فى تنظيم امتحانات الميدتيرم بداية ابريل ، و ان الاختبارات تسير حتي الان بانتظام و دون أي مشاكل، مشيرة إلى أن الاختبارات تعقد إلكترونيا بمركز الاختبارات بجامعة حلوان. 

وأوضحت عميدة حقوق حلوان أن الاختبارات بدأت لطلاب الفرقة الأولى بواقع 5500 طالب  انتساب وانتظام . 

و قالت الدكتور أمل لطفي إنه قد تم تقسيم الفرق الدراسية بالجامعة علي فترات للامتحانات حيث انه من المقرر ان تستكمل امتحانات الميد تيرم بعد عيد الفطر . 

وأشارت عميد كلية الحقوق ان هذا هو العام الاول الذي يتم فيه اختبار كلية الحقوق الكترونيا و من المقرر ان تعمم الاختبارات الالكترونية بكافة كليات الجامعة  . 

جامعة حلوان حفل إفطار جماعي اتحاد طلاب كلية صيدلة جامعة حلوان امتحانات الميدترم Jobs Education

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