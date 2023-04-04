أعلن اتحاد طلاب كلية الزراعة جامعة القاهرة، عن مسابقة هاكاثون الشباب العربي لمكافحة الفساد، والتي تأتي في إطار المبادرة العالمية للتعليم وتمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد (GRACE)، حيث تم إطلاق سلسلة هاكاثون الشباب والتي تهدف إلى استثمار طاقات الشباب للابتكار وتطوير حلول تكنولوجية للمشاكل المتصلة بالفساد، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية الفطرية(ACTA)، وشركة مايكروسوفت.

شروط مسابقة هاكاثون الشباب العربي لمكافحة الفساد

أن يتراوح أعمار المتسابقين بين ١٨ و ٣٠ عاما.

أن يجيدوا اللغتين العربية والإنجليزية تحدثا وكتابة.

أن تكون لديهم مهارات في لغات البرمجة وبعض الخبرة في احدى تكنولوجيات التطوير على الأقل.

أن تكون لديهم معرفة بمنصات تطوير التكنولوجيا الرئيسة.

أن بكون بحوزتهم جهاز حاسوب محمول.

يمكن التقديم كمشارك فردى أو كمشارك ضمن فريق لا يتجاوز عن ٦ أعضاء.

وتعقد مسابقة هاكاثون الشباب العربي لمكافحة الفساد في الفترة من 27 إلى 31 أغسطس 2023.

وعلي جانب آخر أطلقت جامعة القاهرة قافلة خيرية لتقديم مساعدات غذائية بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، تضمنت توزيع 2500 كرتونة مواد غذائية وسلع تموينية، كهدية مقدمة للفئات الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وبالتعاون مع أسرة “طلاب من أجل مصر”، وتحت إشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة الدكتورة جيهان المنياوي، منسق عام أسرة “من أجل مصر” بجامعة القاهرة.