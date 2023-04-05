حدث ليلاً| قوات الاحتلال تعتدي على المعتكفين بالأقصى بالرصاص المطاط.. وترامب يحذر من حرب عالمية نووية.. وتوابع تعثر الزمالك أمام المصري

شهدت الساحة المحلية والعالمية والدولية على مدار الـ الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات المهمة على كل الأصعدة، وتصدر ذلك ما يلي:

اقتحام واعتداءات بوحشية على المصلين .. إسرائيل تتجاوز الخطوط الحمراء وتستبيح المسجد الأقصى في رمضان | فيديو وصور

لقطات قاسية.. شاهد لحظات اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى

صافرات الإنذار تدوي.. صواريخ تنطلق من غزة ضد إسرائيل |فيديو

تؤجج الغضب.. بيان عاجل لـ مصر بشأن اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى

لم تحدث منذ 200 عام.. ترامب يحذر: نترقب انتكاسة غير مسبوقة للدولار

يعيد حديثه عن تزوير الانتخابات.. ترامب: بايدن سيقودنا إلى حرب عالمية ثالثة

يحاولون النيل مني.. ترامب يتهم الديمقراطيين بالتجسس على حملته الانتخابية

بـ الضرب المبرح..اعتداء قوات الاحتلال على المعتكفين بالمسجد الأقصى.. شاهد

وفاة والد الفنانة دينا الشربيني.. وصلاة الجنازة اليوم

خصم 30؜ %من العقود.. قرارات نارية في الزمالك بعد الهزيمة أمام المصري

فرمان من الزمالك بتجميد أربعة لاعبين