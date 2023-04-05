ريهام عبد الغفور : لا أمانع المشاركة في البطولات الجماعية بعد "الأصلي"

أكدت الفنانة ريهام عبد الغفور أنها لا تمانع من المشاركة فى الأعمال التى تعتمد على البطولات الاجتماعية بعد تقديمها البطولة المطلقة فى مسلسل الأصلي ، والذى عرض قبل بداية شهر رمضان الكريم .

وقالت ريهام عبد الغفور فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : موافقتي علي العمل تعتمد على أن يكون الدور الذى سوف العبه جديدا ومختلفا عما قدمت قبل ذلك ، أما فكرة البطولة المطلقة أو الجماعية فلا تعنيني ، فليس لدي مشكلة فى أن أقدم بطولات جماعية بعد المطلقة.

وكشفت ريهام عبد الغفور عن رأيها فى الأعمال ذات الـ 15 حلقة المنتشرة خلال شهر رمضان الكريم ، مثل مسلسل رشيد ، والذى تخوض من خلاله الماراثون الرمضاني ، حيث عقبت قائلة : أري انها فكرة “ عظيمة ” لانها تقلل من الوقوع فى فخ المط والتطويل الذى يحدث فى بعض الأعمال، وأري أن المستقبل للأعمال ذات الحلقات القصيرة.

قصة وأبطال مسلسل رشيد:

الجدير بالذكر ان أحداث مسلسل رشيد تدور حول محمد ممدوح الذي يتعرض لحادث مأساوي يقلب حياته رأساً على عقب ويؤدي إلى دخوله السجن.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من ريهام عبد الغفور، محمد ممدوح تامر نبيل، خالد كمال وصلاح عبد الله ، نهلة سلامة ، كما تظهر في الأحداث كل من هالة صدقي وانتصار كضيفات شرف.

ويعرض مسلسل رشيد علي مجموعة قنوات mbc مصر بالإضافة إلى منصة شاهد.