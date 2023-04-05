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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حقق 10 مليون دولار حتى الأن| ترامب يستفيد من محاكمته بهذه الطريقة

صدى البلد

يبدو أن حملة ترامب الانتخابية أكثر المستفيدين من الملاحقة الجنائية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

وبحسب وسائل إعلام فبعد ساعات قليلة من مثوله أمس أمام محكمة مانهاتن، حيث وجهت إليه لائحة الاتهامات الـ 34، كشف ترامب في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى حملته أنه جمع أكثر من 10 ملايين دولار منذ إعلان لائحة الاتهام هذه التي نفاها جملة وتفصيلاً!

أما مصدر تلك الأموال فلا شك أنه من تبرعات مناصريه لترشحه إلى الانتخابات الرئاسية عام 2024، بعد الحملة التي أطلقها.

"صورة المساجين"
بالإضافة إلى استغلال "صورة المساجين" أيضا فقد روجت حملته على موقعها على الإنترنت بعد ساعات من خروجه من المحكمة، لقميص عليه صورة وهمية للرئيس السابق موقوفاً، وتحتها عبارة "لست مذنبا".

وأوضحت أنه يمكن الحصول على القميص مجاناً، مقابل مساهمة بمبلغ قدره 47 دولارًا أو أكثر، لدعم الحملة.

أما إذا أراد أي داعم شراء القميص، فيمكنه ذلك مقابل 36 دولارًا من متجر سلع حملة ترمب، وفق "أكسيوس".

علماً أن المحققين لم يلتقطوا أي صورة "mugshot" لترمب على غرار ما يحصل عادة مع الموقفوين!

يشار إلى أنه في خضم حملته الانتخابية لرئاسة 2024، بات ترمب أول رئيس أميركي يواجه اتهامات جنائية في تاريخ البلاد.

إلا أنه دفع أمس ببراءته أمام محكمة مانهاتن في 34 اتهاما جنائيا، تتعلق بتزوير سجلات تجارية، بعد أن اتهمه مدعون بدفع أموال لامرأتين قبل انتخابات 2016 كي تتكتما على أمر علاقة جنسية معه.

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