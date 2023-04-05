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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 164 مخالفة خلال حملة على المخابز البلدية والمحال التجارية بملوي بالمنيا

حملات رقابية على
حملات رقابية على المخابز بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بالمنيا، تنظيم حملات تموينية مكبرة تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بشأن تشديد الرقابة والمتابعة على جميع المنافذ التموينية والمخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية والبدالين التموينيين، للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة السلع الغذائية سواء في التداول أو العرض، والتأكد من مدى صلاحيتها وتوافرها وضبط الأسعار.

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ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية بدائرة المركز، بالتنسيق مع إدارة التموين ومباحث التموين ومسئولي الأغذية، لمتابعة إنتاج خبز مطابق للمواصفات والتصدي لمن يتاجرون بالسلع المدعمة. 

أسفرت الحملة عن تحرير 164مخالفة، شملت 98 مخالفة تموينية للمخابز، و66 مخالفة للمحلات التجارية، حيث تنوعت المخالفات ما بين “نقص وزن ـ عدم إعطاء بون ـ عدم نظافة أدوات العجن ـ غير مطابق للمواصفات - عدم إعلان عن الأسعارـ عدم وجود شهادة صحية ـ حيازة سلع غذائيّة بدون فواتير ـ ذبح خارج السلخانة”، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما تم ضبط 7 أطنان مواد غذائية، والتى تنوعت بين “دقيق - سكر مدعم - ملح طعام - أعلاف ولحوم غير صالحة”، بالإضافة للتحفظ على 3 أطنان منظفات. 

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

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