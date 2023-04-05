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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من داخل سيارتها .. نادين نجيم في أحدث ظهور | شاهد

نادين نسيب
نادين نسيب

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم متابعيها فيديو جديدا لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

 

وظهرت نادين في الفيديو بإطلالة متميزة من داخل سيارتها.

 

تقدم نادين نسيب نجيم مع قصي خولي، ثنائية ناجحة على مدار السنوات الماضية، وكان أبرزها نجاحهما في مسلسل 2020، الذي حقق نجاحا وانتشارا كبيرا.

وفي رمضان 2023 يقدمان سويا مسلسل “وأخيرا” من تأليف وإخراج أسامة الناصر، ويعرض عبر منصة شاهد خلال شهر رمضان ٢٠٢٣.

ويشارك في بطولة مسلسل وأخيرا كل من نادين نسيب نجيم، قصي خولي، منى واصف، عادل كرم، زينة مكي، سعيد سرحان، وسام صباغ، وسام فارس، ناتاشا خضرو، ماجد روضه، غنوة محمود، فيفيان انطونيوس.

وتقدم نادين شخصية فتاة ذكية وقوية تحاول وتحارب للوصول لهدفها حتى لو كلفها حياتها وتخفي ماضيها المؤلم وقصص لا تخطر على بالأحد، وتعيش قصة حب من نوع خاص مع البطل.

نادين نسيب أحدث اعمال نادين نسيب نجيم

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