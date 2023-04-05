عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

جهود ملموسة لـ صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لدعم الباحثين المصريين | توفير البدائل المحلية لمستلزمات الصناعة

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

التعليم العالي:
وضعنا خُطة عمل لسد الفجوات بين الاختراعات والوصول لابتكارات قابلة للتنفيذ الصناعي
انتهاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ من المرحلة الأولى لبرنامج تأهيل الباحثين في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية لريادة الأعمال
بدء المرحلة الثانية لبرنامج تأهيل الباحثين في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية لريادة الأعمال الأسبوع الجاري

يسعى صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى تقديم الدعم المستمر للباحثين المتميزين والمبتكرين في الجامعات والمراكز البحثية المصرية ، من خلال المبادرات والمشروعات لمساعدة المبتكرين والمبدعين في تنفيذ أفكارهم وتطبيقها.

 

txt

التعليم العالي تعلن تفاصيل المنح المقدمة للدولة من الحكومة السلوفاكية للعام الدراسي 2023-2024

txt

أستاذ بالقومي للبحوث يحذر من هذه الوجبات في رمضان

txt

استاذ بالقومي للبحوث يشرح فوائد تناول المكسرات في رمضان

txt

بحوث الإلكترونيات ينظم ورشة عمل حول ترويج الأفكار البحثية والتواصل مع المستثمرين

txt

التعليم العالي: مباحثات مصرية صينية لتنفيذ مشروعات إنشاء مركز في مجالات الاستشعار

txt

التعليم العالي تعلن عن فتح باب التقدم لوظيفة ملحق ثقافي بالخارج

txt

جهود من التعليم العالي والجامعات لطرح رؤية علمية عن قضايا المناخ.. وتطوير الأداء البيئي في مصر وفقًا لأهداف التنمية المستدامة أهمها

txt

البحث العلمي تعلن تفاصيل المشاركة في ندوة حول النهوض بالعلم والعلماء

txt

جامعات مصرية خضراء.. تفاصيل مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة لعام 2023

txt

تنظيم مستويات السكر في الدم.. القومي للبحوث يوضح الفوائد الصحية لصلاة التراويح

قال الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تهتم بدعم الابتكار والمبتكرين والنوابغ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الموهوبين والمتميزين، ومتابعة تنفيذ خُطة عمل صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في تعزيز آليات رعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ، وتوفير الإمكانات اللازمة للباحثين المتميزين لتطبيق أبحاثهم العلمية، تأكيدًا لخطة الدولة لبناء جيل من الكوادر الشبابية القادرة على دعم خطة التنمية المُستدامة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الوزارة وضعت خُطة عمل لسد الفجوات بين الاختراعات والابتكارات تقوم على تحقيق التنسيق والتكامل، من أجل الوصول لابتكارات متكاملة قابلة للتنفيذ الصناعي، وإعطاء الأولوية للابتكارات التي تخدم الصناعة المصرية، وتوفير البدائل المحلية لمستلزمات الصناعة وتقليل فاتورة الاستيراد، مشيرًا إلى أن الوزارة تشترك مع مجموعة من الوزارات الأخرى لخلق منظومة؛ لاكتشاف، وتأهيل، والاستفادة من النابغين "على مستوى أكاديمية النابغين" بمرحلة ما قبل التعليم الجامعي، من خلال العمل على تنمية المهارات، والقدرات، والثقافة، وتنمية الوجدان، والوعي، وإرساء مبادئ الانتماء، والولاء، بالإضافة للانتهاء من قانون إنشاء أكاديمية النابغين.

 

ومن جانبه كان قد أكد الدكتور هشام هدارة مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للابتكار، على أهمية وضع سياسات وطنية للابتكار لربط البحث العلمي والجامعات بالصناعة، واحتياجات الدولة وخطة التنمية المستدامة.


واضاف أنه هناك ضرورة للتعاون بين الجهات المعنية والمُستفيدة من البحث العلمي في الصناعة والاستثمار والاتجاهات العملية الخاصة بالبحوث المصرية؛ لتحقيق فلسفة البحث العلمي في الصناعة.

 


بينما تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية تحفيز ودعم المُبتكرين ورواد الأعمال، والعمل على اكتشاف شباب المُبتكرين في الجامعات والمراكز البحثية، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ انتهاء المرحلة الأولى للبرنامج التدريبي للباحثين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية المصرية؛ لتأهيلهم لريادة الأعمال.

ويهدف البرنامج الذي أطلق منذ فبراير الماضي إلى تمكين الباحثين من تحويل أبحاثهم العلمية المبتكرة إلى شركات ناشئة أو منتجات على أرض الواقع؛ تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).


وقد تقدم للبرنامج 65 باحثًا من 25 جامعة ومركزًا بحثيًّا، وتم اختيار 40 باحثًا من بينهم؛ لحضور المرحلة الأولى من البرنامج بعنوان  (Base Camp)، كما تم اختيار 19 باحثًا ممن تأهلوا بالمرحلة الأولى من الجامعات والمراكز البحثية التالية (القاهرة، الأزهر، سوهاج، المنيا، أسيوط، مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، مركز البحوث الزراعية، معهد بحوث البترول، المعهد القومي للمعايرة، مركز بحوث الصحراء) وذلك لاستكمال التدريب في المرحلة الثانية الذي سيبدأ هذا الأسبوع بعنوان ( Advanced Camp)

يُذكر أن هذا البرنامج يأتي في إطار خطة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لنشر الوعي التثقيفي بالابتكار وريادة الأعمال، والعمل على ربط الابتكارات باحتياجات المجتمع، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى أفكار ذات جدوى اقتصادية، تُسهم في تنمية الاقتصاد المصري، وتحقيق الاستدامة.

 

 

 

التنمية المستدامة التعليم العالي البحث العلمي ريادة الاعمال القومي للبحوث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم نادي الزمالك يوقع رسميا لبيراميدز

موعد إجازة شم النسيم الرسمي.. مدفوعة الأجر

وفاة مدير أمن بورسعيد فى حادث على طريق الاسماعيلية السريع

كنا عارفين وهروح له تاني.. محمد فؤاد يكشف حقيقة مقلب رامز جلال

تسريب عقد أحمد بلحاج مع الزمالك يكشف مفاجآت بالجملة

لاعب الزمالك السابق: الأهلي فوق الجميع والخطيب فاوضني

حكم مفاجأة لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر

أبوها رفض ارتباطهما.. ضبط المتهم بالتعدي على فتاة بمدينة نصر|التفاصيل الكاملة

موضوعات متعلقة

التعليم العالي تعلن تفاصيل المنح المقدمة للدولة من الحكومة السلوفاكية للعام الدراسي 2023-2024

أستاذ بالقومي للبحوث يحذر من هذه الوجبات في رمضان

استاذ بالقومي للبحوث يشرح فوائد تناول المكسرات في رمضان

بحوث الإلكترونيات ينظم ورشة عمل حول ترويج الأفكار البحثية والتواصل مع المستثمرين

التعليم العالي: مباحثات مصرية صينية لتنفيذ مشروعات إنشاء مركز في مجالات الاستشعار

التعليم العالي تعلن عن فتح باب التقدم لوظيفة ملحق ثقافي بالخارج

جهود من التعليم العالي والجامعات لطرح رؤية علمية عن قضايا المناخ.. وتطوير الأداء البيئي في مصر وفقًا لأهداف التنمية المستدامة أهمها

البحث العلمي تعلن تفاصيل المشاركة في ندوة حول النهوض بالعلم والعلماء

ترشيحاتنا

مواجهات قوية تبدأ بالرجاء.. طريق الأهلي حتي نهائي دوري ابطال إفريقيا

الاهلي ضد الرجاء..قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا كاملة..تفاصيل

غاز سام ورصاص.. الاحتلال الإسرائيلي يشعل الأوضاع في غزة

مشروب رمضاني يزيد قدرة الرجل في العلاقة الزوجية

أحدث Smartwatch في رمضان فيها كل اللي هتحتاجه بأقل من 750 جنيه

تحرك عاجل من مندوب فلطسين للأمم المتحدة بشأن إعتداءات قوات الإحتلال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعشاب لعلاج نزلات البرد وانخفاض حرارة الجسم.. تعرف عليها

ماذا تفعل الحلويات بجسمك عند تناولها بعد الإفطار يوميا

بعد عملية الشفط..إطلالات هنادي بعد ظهورها مع رامز جلال

لتجنب الانتفاخ والتخمة.. 5 أطعمة تساعد على حماية الجهاز الهضمي في رمضان

فيديو

علاج شيرين الطحان على نفقة المتحدة | ما مرضها ؟

أبوها رفضه.. تفاصيل غريبة في جريمة مدينة نصر| تغطية خاصة

حقيقة تأجيل نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز | تفاصيل الأزمة

ممنوع التصوير واللايفات .. تفاصيل ضوابط الاعتكاف بالمساجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

اﻟﻤﺰﻳﺪ