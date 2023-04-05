جهود ملموسة لـ صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لدعم الباحثين المصريين | توفير البدائل المحلية لمستلزمات الصناعة

التعليم العالي:

وضعنا خُطة عمل لسد الفجوات بين الاختراعات والوصول لابتكارات قابلة للتنفيذ الصناعي

انتهاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ من المرحلة الأولى لبرنامج تأهيل الباحثين في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية لريادة الأعمال

بدء المرحلة الثانية لبرنامج تأهيل الباحثين في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية لريادة الأعمال الأسبوع الجاري

يسعى صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى تقديم الدعم المستمر للباحثين المتميزين والمبتكرين في الجامعات والمراكز البحثية المصرية ، من خلال المبادرات والمشروعات لمساعدة المبتكرين والمبدعين في تنفيذ أفكارهم وتطبيقها.

قال الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تهتم بدعم الابتكار والمبتكرين والنوابغ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الموهوبين والمتميزين، ومتابعة تنفيذ خُطة عمل صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في تعزيز آليات رعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ، وتوفير الإمكانات اللازمة للباحثين المتميزين لتطبيق أبحاثهم العلمية، تأكيدًا لخطة الدولة لبناء جيل من الكوادر الشبابية القادرة على دعم خطة التنمية المُستدامة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الوزارة وضعت خُطة عمل لسد الفجوات بين الاختراعات والابتكارات تقوم على تحقيق التنسيق والتكامل، من أجل الوصول لابتكارات متكاملة قابلة للتنفيذ الصناعي، وإعطاء الأولوية للابتكارات التي تخدم الصناعة المصرية، وتوفير البدائل المحلية لمستلزمات الصناعة وتقليل فاتورة الاستيراد، مشيرًا إلى أن الوزارة تشترك مع مجموعة من الوزارات الأخرى لخلق منظومة؛ لاكتشاف، وتأهيل، والاستفادة من النابغين "على مستوى أكاديمية النابغين" بمرحلة ما قبل التعليم الجامعي، من خلال العمل على تنمية المهارات، والقدرات، والثقافة، وتنمية الوجدان، والوعي، وإرساء مبادئ الانتماء، والولاء، بالإضافة للانتهاء من قانون إنشاء أكاديمية النابغين.

ومن جانبه كان قد أكد الدكتور هشام هدارة مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للابتكار، على أهمية وضع سياسات وطنية للابتكار لربط البحث العلمي والجامعات بالصناعة، واحتياجات الدولة وخطة التنمية المستدامة.



واضاف أنه هناك ضرورة للتعاون بين الجهات المعنية والمُستفيدة من البحث العلمي في الصناعة والاستثمار والاتجاهات العملية الخاصة بالبحوث المصرية؛ لتحقيق فلسفة البحث العلمي في الصناعة.



بينما تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية تحفيز ودعم المُبتكرين ورواد الأعمال، والعمل على اكتشاف شباب المُبتكرين في الجامعات والمراكز البحثية، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ انتهاء المرحلة الأولى للبرنامج التدريبي للباحثين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية المصرية؛ لتأهيلهم لريادة الأعمال.

ويهدف البرنامج الذي أطلق منذ فبراير الماضي إلى تمكين الباحثين من تحويل أبحاثهم العلمية المبتكرة إلى شركات ناشئة أو منتجات على أرض الواقع؛ تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).



وقد تقدم للبرنامج 65 باحثًا من 25 جامعة ومركزًا بحثيًّا، وتم اختيار 40 باحثًا من بينهم؛ لحضور المرحلة الأولى من البرنامج بعنوان (Base Camp)، كما تم اختيار 19 باحثًا ممن تأهلوا بالمرحلة الأولى من الجامعات والمراكز البحثية التالية (القاهرة، الأزهر، سوهاج، المنيا، أسيوط، مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، مركز البحوث الزراعية، معهد بحوث البترول، المعهد القومي للمعايرة، مركز بحوث الصحراء) وذلك لاستكمال التدريب في المرحلة الثانية الذي سيبدأ هذا الأسبوع بعنوان ( Advanced Camp)

يُذكر أن هذا البرنامج يأتي في إطار خطة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لنشر الوعي التثقيفي بالابتكار وريادة الأعمال، والعمل على ربط الابتكارات باحتياجات المجتمع، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى أفكار ذات جدوى اقتصادية، تُسهم في تنمية الاقتصاد المصري، وتحقيق الاستدامة.