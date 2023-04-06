خدمة اجتماعية بني سويف تنظم ندوة حول الوسطية ومواجهة الظواهر السلبية

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعه بنى سويف، تنظيم كلية الخدمة الاجتماعية ندوة توعوية حول نشر الفكر الوسطي ومواجهة الظواهر السلبية لدى الشباب، وذلك تحت إشراف الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أبو الحسن عبد الموجود عميد الكلية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب واتحاد الطلاب وإدارة الوعظ والإرشاد بالأزهر الشريف.



وأكد رئيس الجامعة، أن الندوة تأتى في إطار دور الجامعة في تنفيذ العديد من الأنشطة والفاعليات التي تهدف إلى نشر الفكر المستنير ونبذ التطرف، ومواجهة الظواهر السلبية للشباب، وترسيخ القيم الإنسانية، فضلاُ عن زيادة وعي الطلاب بالتحديات الراهنة من خلال تنفيذ ندوات لتصحيح المفاهيم المغلوطة، ومحاربة المفاهيم والأفكار غير السوية التي تتنافى مع المعتقدات الدينية السمحة والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري، وتعزيز قيم المواطنة، والوسطية والاعتدال.