تعليم الإسكندرية ينظم أمسية رمضانية بمدينة بشاير الخير بالإسكندرية

شَهِد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أمسية رمضانية بمدرسة الشهيد محمد محمود حربي بالمشروع الحضاري ( بشاير الخير 3 ) ، وذلك بحضور نادية فتحي وكيل المديرية.

بدأت الأمسية بعزف منفرد على آلة العود لبعض الألحان والأغنيات الرمضانية وأغنية ( قمرٌ سيدنا النبي ) ، كما قدَّم كورال الإدارة أعمالًا وفقرات فنية متميزة ، كما تضمنت الأمسية فقرات وقصائد شعرية وابتهالات وتواشيح دينية وعروض رائعة لرياض الأطفال .

وأكَّد مدير المديرية أنَّ الأنشطة التربوية الثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية والأدبية والمسرحية والموسيقية تهدف إلى بناء وتنمية وتعزيز قدرات أبنائنا الطلاب وبناء شخصيتهم وتنمية الثقة في النفس ومواجهة الجمهور والتعببر عن الذات والعمل الجماعي.

جاء ذلك بحضور النائب محمد جبريل وعادل حسين مدير عام إدارة غرب والعميد محمد حسن المدير الإداري لبشاير الخير 3 ومحمد السني رئيس مجلس الأمناء بالإسكندرية ونجلاء سليم مدير عام التعليم العام ومحمد عبد المقصود رئيس مجلس أمناء غرب وطارق فهمي نقيب معلمي غرب ونخبة من رجال الأزهر ولفيف من الموجهين العموم والموجهين الأوائل وموجهي الأنشطة ومجلس أمناء الإدارة .



